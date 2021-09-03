جريزمان "المكروه".. رحل فحلّت السعادة في غرف خلع ملابس برشلونة!

أمر غير متوقع..

لم يعش أنطوان جريزمان أيامًا سعيدة في برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يكن فقط على الصعيد الرياضي بل تضمن أيضًا الصعيد الإنساني.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت في تقرير لها أن "السعادة" عمّت أرجاء غرفة خلع كامب نو بمجرد وصول نبأ رحيل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

وأرسل برشلونة جريزمان إلى الروخي بلانكوس إعارة لمدة عامين نظير 10 ملايين يورو، مع تكفل النادي المدريدي بدفع راتبه كاملًا.

ويرجع سبب رضا وترحيب لاعبي برشلونة عن جريزمان إلى تصريحاته قبل الانضمام للكتلان بأنه لن يرتدي قميص البرسا أبدًا، قبل أن يتراجع وينضم في صيف 2019.

لم ينس نجوم برشلونة وقادة غرفة خلع الملابس هذا الحديث السلبي عن برشلونة، وكانوا دائمًا لا يعتبروا جريزمان جزءًا من الفريق مهما حاول أن يقدم.

النتيجة المنطقية كانت فقدان اللاعب الثقة في نفسه، وما زادها سوءًا كانت صافرات الاستهجان التي صاحبته في كل مباراة تقريبًا على ملعب كامب نو.

رئيس أتلتيكو مدريد : جريزمان كان مجنونًا بالعودة وسيتفهم هجوم الجماهير

وعند رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، تعرض جريزمان إلى انتقادات حادة من الجماهير لاعتباره سببًا في مغادرة البرغوث بسبب راتبه المرتفع للغاية.

على هذا الأساس كان منطقيًا أن يفكر جريزمان فقط في العودة إلى "بيته" مع أتلتيكو مدريد، حيث يضمن دعم الجماهير وغرف خلع الملابس.

الجدير بالذكر أن البرسا دفع 125 مليون يورو للتعاقد مع جريزمان في صيف 2019، ولكنه خلال 102 مباراة سجل فقط 35 هدفًا وصنع 17 آخرين.