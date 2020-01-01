جريزمان: أريد أن أكون شخصًا مهمًا في برشلونة

تصريحات عقلانية من الفرنسي..

كشف أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كان مفيدًا له لرغبته في الاستراحة، في الوقت الذي أعرب عن آماله في أن يكون "شخصًا مهمًا داخل وخارج الملعب" في النادي الكتالوني.

ووصل جريزمان إلى البرسا من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي بصفقة قياسية بلغت قيمتها 120 مليون يورو، لكنه تعرض لكثير من الانتقادات بعد عدم تقديمه للمستوى المأمول والمتوقع حتى الآن.

الدولي الفرنسي سجل 14 هدفًا في 37 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم مع صناعته لأربعة أهداف أخرى، ويأمل في أن تكون فترة توقف النشاط الأخيرة كانت فرصة لاستعادة أنفاسه والتألق من جديد.

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ومن المقرر أن تعود منافسات الدوري الإسباني بدايةً من غدٍ الخميس بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، على أن يلتقي برشلونة بريال مايوركا خارج الديار في أولى مبارياته المحلية يوم السبت المقبل.

جريزمان في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة قال "نريد حقًا العودة لكرة القدم، لقد مر وقت طويل منذ أن لعبنا آخر مباراة رسمية، لقد أعددنا جيدًا لمباراة مايوركا، من المهم أن نبدأ الـ11 نهائيًا المتبقي بصورة جيدة، نتطلع إلى ذلك حقًا".

كما أضاف "على المستوى الشخصي، كان التوقف مفيدًا، كنت بحاجة إلى الراحة، لقد مر 5 سنوات منذ آخر مرة تحصلت فيها على الكثير من الراحة، عقليًا وجسديًا كنت في حالة جيدة، لقد استمتعت مع أسرتي والآن أنا ممتلئ بالطاقة".

وعن عودة لويس سواريز من إصابته، قال "إنه مهاجم هداف يُحدث فرقًا في المباريات مع ليو، لقد افتقدناه ومن دواعي سروري أن يكون لدينا لاعب من هذا المستوى وسوف يساعدنا ذلك بكل التأكيد".

واستطرد متحدثًا عن كرة القدم بدون جماهير وبضوابط ما بعد كورونا "الوضع كان غريبًا بعض الشيء عند التدرب في كامب نو بدون جماهير ولكننا نبدأ في الاعتياد على هذه البيئة الجديدة، كان من الرائع أن أتمكن من اللعب في ملعبنا مجددًا".

"رأيت بالفعل بعض المباريات من الدوري الألماني، الاحتفالات بدون عناق شيء غريب ولكن من الجميل عودة كرة القدم مرة أخرى."

وأتم "أريد أن أكون شخصًا مهمًا في النادي داخل وخارج الملعب، استمتع بكرة القدم وأُساعد زملائي على الفوز في كل مباراة. كل الأمور بين أيدينا، علينا أن نقدم 11 مباراة جيدة ثم نكون أبطالًا، نحن مستعدون للفوز والاستمتاع".

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المُطارد والغريم الأزلي، ريال مدريد.