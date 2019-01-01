جروس يوضح أسباب هزيمة الزمالك من جور ماهيا

الزمالك خسر برباعية في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك أن غياب الالتزام والأخطاء الدفاعية، هما السبب في خسارة فريقه من جور ماهيا، بالكونفدرالية.

وخسر الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدفين، من نظيره جور ماهيا الكيني، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي للقاء: "بدأنا المباراة، بأداء دون المستوى، وبالرغم من التسجيل مبكراً إلا أننا فقدنا الالتزام في جميع النواحي".

وواصل: "حدثت أخطاء دفاعية غريبة اليوم، كلفتنا استقبال أربعة أهداف، لم ننجح في استغلال الهدف المبكر بسبب عدم الالتزام".

وتابع: "لن احمل لاعب بعينه الهزيمة، قمت بتغير عدد كبير من اللاعبين في التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات".

الجدير بالذكر أن الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين نهاية مباراة بترو أتليتكو الانجولي، أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري.