جروس يحدد موعد سفر الزمالك إلى تونس

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن موعد سفر فريقه إلى تونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك سيواجه النجم الساحلي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب سوسة في تونس.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس، استقر على سفر الفريق يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، والتي كان مقررًا لها مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، جاء بهدف إعداد الفارس الأبيض لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية مساء أمس الأحد.