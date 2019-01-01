جروس يتحدث عن موقف مصطفى فتحي ومواجهة بيراميدز والتزام أحداد

الفارس الأبيض حسم تأهله لدور المجموعات بالكونفدرالية وينتظر مواجهة صعبة أمام بيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، بالروح التي ظهر عليها لاعبوه خلال مواجهة اتحاد طنجة المغربي، مؤكدًا أن الأبيض تأهل لدور المجموعات عن جدارة واستحقاق.

وكان الفارس الأبيض قد حسم بالأمس تأهله لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، بالفوز أمام الفريق المغربي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 مكرر.

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جروس قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "استحقينا التأهل، فقد خضنا مباراة صعبة أمام الفريق المغربي، وقدمنا أداءً طيبًا، لذلك عبورنا لدور المجموعات مستحق".

وأضاف: "اتحاد طنجة أتيحت له فرصتين بسبب أخطائنا، لكن ما أعجبني هو رد فعل اللاعبين بعد تسجيل طنجة هدف التعادل، وتمكنوا من تسجيل هدفين رائعين".

عن تأخره في إجراء التغييرات خلال مواجهتي الذهاب والإياب أمام اتحاد طنجة، أوضح السويسري: "المباراتان كان رتمهما سريع للغاية، لذلك كنا نحتاج لاختيار الوقت المناسب لنزول اللاعب البديل حتى يتمكن من مجاراة الرتم السريع للقاء".

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وعاد المغربي حميد أحداد؛ مهاجم الفريق، للعودة للمشاركة في المباريات ليلة أمس، بعد تردد أنباء عن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، حول ذلك تابع مدرب الأبيض: "حميد لاعب ملتزم ويريد البقاء في الزمالك، وأمام طنجة قدم أداءً طيبًا وأثبت التزامه".

بسؤاله عن المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، علق: "ليس لدينا وقت كبير قبل المباراة لعمل استشفاء، لكنها مباراة مثل أي مباراة، الفوز لن يقربنا من اللقب أكثر، لا يزال الموسم طويلًا، ونحن نسير خطوة خطوة نحو اللقب".

بشأن موقف مصطفى فتحي المصاب: "اليوم الأحد سنطمئن على موقفه ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له حاليًا، لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز".

يذكر أن مواجهة الزمالك من المقرر أن تقام في 24 من الشهر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، صاحب الوصافة، وإن كان للزمالك ثلاث مباريات مؤجلة.