جروس: نسعى لتحقيق فوز كبير أمام النجم الساحلي

مدرب الزمالك واثق من قدرات لاعبيه على تجاوز النجم الساحلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن ثقته بقدرات فريقه على الفوز ضد النجم الساحلي في ذهاب دور نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

ويرغب مدرب الزمالك في الفوز بلقاء الذهاب في القاهرة، قبل لقاء الإياب بتونس.

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وقال جروس: "الزمالك سيدخل المباراة بأريحية متسلحًا بعامل الجمهور، ولكن هذا لا يعني سهولة المباراة أمام خصم صعب كالنجم الساحلي، الذي يمتلك لاعبين أصحاب مهارة عالية وخبرة كبيرة".

كما أكد جروس على حزنه لغياب نجم الفريق فرجاني ساسي عن المباراة.

يذكر أن المباراة ستقام يوم الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية في الساعة التاسعة مساءً بملعب برج العرب بالإسكندرية.

يشار إلى أن الفريق المصري الوحيد الذي توج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية هو فريق الأهلي، مع مدربه الأسبق جاريدو.