جروس: لن نفرط في الكونفدرالية وواثق من شجاعة وذكاء اللاعبين

الزمالك هُزم في الذهاب أمام نهضة بركان ويبحث عن التعويض في الإسكندرية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، على تمسك فريقه بالتتويج بطلًا للكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه، معولًا على قدرات لاعبيه وذكائهم في التعامل مع المباراة.

الفارس الأبيض يلاقي نهضة بركان المغربي غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب بالمغرب قد انتهى بفوز الفريق البركاني بهدف وحيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

عودة بوطيب وجنش - قائمة الزمالك لنهائي الكونفدرالية

جروس قال، خلال المؤتمر الصحفي: "خضنا 15 مباراة في الكونفدرالية، وهدفنا من البداية الحصول على اللقب، وأتمنى أن يتكلل هذا المشوار الكبير بالنجاح، فنحن لن نفرط في اللقب، خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب تمنحنا الأفضلية في العودة وفرصتنا كبيرة للفوز على أرضنا".

وأضاف: "أمامنا 90 دقيقة حاسمة، لا بديل عن الفوز بها ولا مجال للتعويض، لذلك كنت أتمنى أن نستقبل أي أهداف في الذهاب، لكنني واثق من قدرة اللاعبين على الحسم لما يمتلكونه من شجاعة وذكاء".

وبسؤاله عن البدائل المتاحة لتعويض غياب عمر السعيد؛ مهاجم الفريق، إثر الإيقاف، أوضح: "لدينا ثلاثة حلول، فهناك خالد بوطيب أو حميد أحداد أو الاثنان معًا".

يذكر أن الأبيض يعاني من كثير من الغيابات في لقاء الغد على رأسها حمدي النقاز وعمر السعيد وفرجاني ساسي، بينما يعود حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".