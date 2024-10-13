"تمنيت أن تكون الأخبار مزيفة".. نجم دورتموند السابق يهاجم كلوب: ما فعلته "حماقة"!

ماذا قال جروسكروتز؟

انتقد كيفن جروسكروتز جناح بوروسيا دورتموند السابق، خطوة المدرب الألماني يورجن كلوب بالعمل في قيادة عمليات كرة القدم في شركة ريد بول.

وأعلنت ريد بل تعيين مدرب ليفربول وبوروسيا دورتموند السابق كرئيس عالمي جديد لكرة القدم في الشركة التي تضم التي تضم أندية عديدة من بينها لايبزيج ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورج.

وسوف يبدأ كلوب مهمته الجديدة اعتبارًا من يناير 2025، علمًا بأنه لن يشارك في العمليات اليومية للأندية، لكنه سيقدم رؤية إستراتيجية ودعما للمديرين الرياضيين الفرديين في تطوير فلسفة المجموعة"، كما سيدعم عمليات اكتشاف المواهب العالمية يسهم في تدريب وتطوير المدربين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباشرة بعد إعلان خطوة كلوب، انتقد مشجعو دورتموند وليفربول قرار الألماني، حيث ادعى بعض الأنصار بأنه "مات بالنسبة لهم".

من جهته، انتقد جروسكروتز مدربه السابق في دورتموند، خلال بودكاست Viertelstunde Fussball : "بطريقة ما كنت آمل أن تكون أخبارًا مزيفة، كانت صدمة، عندما نلتقي سأخبره شخصيًا أنني أعتقد أنه من الحماقة أن يفعل شيئًا كهذا".