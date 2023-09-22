فيديو | جرس إنذار .. صدمة قوية لفيتور روكي وبرشلونة يترقب الموقف!

خرج من الملعب باكيًا

جرس إنذار شديد تعرض له نادي برشلونة الإسباني، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المهاجم الشاب فيتور روكي مع فريقه الحالي أتلتيكو بارانينسي.

النادي الكتالوني اتفق على ضم صاحب الـ18 سنة مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ31 مليونًا كمتغيرات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على أن ينضم بشكل رسمي لبرشلونة في شهر يناير القادم.

اللاعب تعرض لتدخل عنيف خلال مباراة فريقه مع إنترناسيونال دي بورتو وخرج في الدقيقة 11 من المواجهة التي جمعت بين الفريقين بالساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، في الدوري البرازيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيكو هيرنانديز مدافع الفريق الخصم هو من تسبب في إصابة روكي، مما أدى إلى حمل اللاعب على نقالة وخروجه باكيًا ومتألمًا للغاية مما يثير حالة من القلق داخل برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن التقييمات الأولية تقول إن اللاعب يعاني من مجرد التواء والضربة التي تعرض لها لن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ولكن برشلونة أبدى اهتمامه الشديد بمعرفة تطورات حالة فيتور روكي البدنية وطلب من بارانينسي الحصول على تحديثات خاصة بإصابته ومدى قوتها.

يذكر أن برشلونة بحاجة إلى ضبط ميزانيته والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف من أجل تسجيل المهاجم البرازيلي في شهر يناير.