"جراهام بوتر" .. الكشف عن السبب وراء معركة وطرد دي زيربي وستيليني

لقطات غريبة كانت العنوان الأبرز لمباراة توتنهام وبرايتون

كشف مدرب توتنهام كريستيان ستيليني عن السبب الغريب وراء طرده في لقاء فريقه ضد برايتون، والأسباب المحتملة وراء صدامه مع مواطنه ونظيره روبرتو دي زيربي.

وبدأت المباراة بمصافحة غير ودية بين المدربين التقطتها العدسات سريعاً، ثم تطور الوضع عقب اشتباك الجهاز الفني للفريقين بالشوط الثاني وطرد دي زيربي وستيليني رغم عدم مشاركة الأخير في المشادة.

وقبل اللقاء، أشار مدرب سبيرز إلى نظيره الإيطالي في برايتون وقال إن الأخير استفاد من سابقه جراهام بوتر، وأن دي زيربي شرس في طريقة لعبه ولكن ليس جيد تكتيكياً مثل بوتر.

ستيليني تحدث مع "فوتبول لندن" وفسر كلماته والسبب وراء طرده: "ما يحدث في الملعب يبقى هناك، أحترم جميع مدربي الدوري، عندما أتحدث عن المدربين الآخرين أضع نفسي في موقفهم وأبحث عن التعلم من الجميع، سابقون وحاضرون، أتفهم طردي لأن مسؤوليتي كمدير فني التحكم في فريقي وجهازي، هذا هو القانون ويجب أحترامه، ولكن أنا كنت محترماً وصامت".

وينص القانون الخاص بالدوري الإنجليزي على أن التحكم في سلوكيات الجهاز الفني يعود على قائده، المدير الفني، وبالتالي عند الخروج عن النص يصبح مسؤولاً ويقع معاقبته هو أولاً.

ولم يفوت مدرب برايتون الفرصة هو الآخر للتعليق على الواقعة وتوضيح وجهة نظره: "أنا معتاد على احترام الجميع داخل وخارج الميدان ولا أحب أن لا يحترمني الناس، أحترم الجميع وخصيصاً المدربين، يمكن أن أتحدث عن نفسي ولكن ليس عنه (ستيليني)، لم يحترمني، كان موقف شخصي وقلت له رأيي، ليس بكلمات سيئة، ولكن فقط فكرتي".

وحتى الآن لم يتم الكشف عن عقوبات الثنائي الإيطالي، ولكن تشير التقارير إلى توقيع عقوبة إضافية على إيقافهم الواجب بسبب البطاقة الحمراء، وذلك بحسب الإعلام الإنجليزي.