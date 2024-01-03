جراحة ناجحة لنجم برشلونة.. وتحديد موعد عودته

الألم لم يهدأ فجاء هذا القرار!

خضع لاعب برشلونة، ماركوس ألونسو، لعملية جراحية ناجحة، من أجل علاج مشاكل أسفل الظهر، أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن "الظهير الأيسر الإسباني قد يعود إلى الملعب في غضون شهر ونصف".

وكان ألونسو، الذي يغيب عن الملاعب منذ أسابيع (7 نوفمبر الماضي)، يخضع لعلاج محافظ حتى الآن، لكن "الألم لم يهدأ، وتقرر اختيار الجراحة".

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وأعلن برشلونة في بيان رسمي "نجاح جراحة ألونسو، التي خضع لها مع الدكتورة أميلي ليجليس تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي، وستحدد مدة غيابه عن الملاعب وفقًا لعملية تعافيه".

ورغم أن النادي لا يتحدث عن المواعيد النهائية للعودة، إلا أن صحيفة "آس" أوضحت أنه "سيبتعد لمدة شهرين، وفي أفضل السيناريوهات سيغيب عن إجمالي 11 مباراة".