جراحة في الركبة لنجم هجوم الاتحاد والكشف عن مدة غيابه

الاتحاد يبدأ يوم غدٍ استعداداته للموسم الجديد

أعلن عبد العزيز البيشي نجم هجوم الاتحاد خضوعه لجراحة في الركبة صباح اليوم الثلاثاء في السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على سناب شات.

البيشي كان أحد أبرز نجوم الاتحاد في الموسم الماضي وقد ساهم في تواجد الفريق على صدارة جدول الترتيب حتى الجولات الأخيرة حين فقدها لصالح الهلال الذي تُوج باللقب في النهاية.

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الجناح الدولي السعودي أوضح أن هدف الجراحة كان تنظيف الغضروف، وقد أكد نجاحها وتوجه بالشكر للطبيب سالم الزهراني ولغرم العمري ومسؤولي الاتحاد على وقوفهم بجانبه.

ولم يُعلن الاتحاد عبر حسابته الرسمية على السوشيال ميديا عن الجراحة أو مدة غياب اللاعب، لكن فيصل الشريف الصحفي في صحيفة الرياضية أوضح أن البيشي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا مما سيجعله خارج المعسكر الإعدادي الخارجي للعميد استعدادًا للموسم الجديد.

#الاتحاد.. النجم عبدالعزيز البيشي يجري عملية تنظيف غضروف.. وسيغيب عن معسكر الفريق.. الف سلامة . pic.twitter.com/S1ZpRUVmWn — خالد بن سيف khalid.saif (@ksaif) July 19, 2022

تحضيرات الاتحاد للموسم القادم من المقرر أن تنطلق غدًا في جدة، على أن يتوجه الفريق إلى النمسا بعد 3 أيام لبدء معسكره الخارجي هناك والذي سيمتد حتى الـ13 من أغسطس القادم وسيتخلله عدد من المباريات الودية أبرزها ضد فيورنتينا في 31 يوليو الجاري.

يُشار إلى أن صاحب الـ28 عامًا ترك بصمته على 6 أهداف في الدوري السعودي مع الاتحاد الموسم الماضي، إذ سجل 4 وصنع 2، وقد خاض كذلك مباراتين في كأس الملك سجل بهما هدفًا واحدًا.