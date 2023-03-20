لا جديد.. هتاف "الموت لفينيسيوس" يُدوي في كامب نو

فينيسيوس جونيور في مرمى الهتافات العنصرية من جديد في الملاعب الإسبانية

سمع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مرة أخرى اسمه يُردد في الملاعب الإسبانية بهتافات عنصرية؛ أمر تكرر كثيرًا حتى بات خبرًا عاديًا.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة، أمس الأحد، على كامب نو ملعب مُضيفه برشلونة، 2-1 في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل سيناريو الهجوم على فينيسيوس من مدرجات كامب نو والذي بدأ بنصيحة من الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد لزميله بعدم الالتفات لما يُقال حينما رأى الأخير منكس الرأس نظرًا لما يسمعه في الدقيقة 20.

الأمر تطور بعدها وعقب كرة بين ناتشو ورافينها لم يحتسبها الحكم خطأ على لاعب ريال مدريد انفجرت المدرجات بهتافات عدائية لريال مدريد "هكذا يفوزون في مدريد" و "الموت لفينيسيوس" ولم ينقذ اللاعب البرازيلي من الهتافات سوى تسجيل سيرجي روبرتو هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

تكررت الهتافات العنصرية بحق فينيسيوس في كافة ملاعب إسبانيا، بل صار مستهدفًا من قِبل جماهير الخصوم. وتعرض لواقعة هتافات عنصرية مشابهة على كامب نو في أكتوبر 2021، ووقتها أصدرت رابطة الليجا بيانًا يُندد بالواقعة.