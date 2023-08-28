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جديد إصابة نيمار .. جيسوس رفض طلبه وموقفه من كلاسيكو الهلال والاتحاد

أحمد فرهود
Neymar - Hilal - Jorge Jesus 2023GOAL AR
الهلالالإتحادنيماردوري روشن السعودي

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"هل سيشارك الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور أمام الاتحاد؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق نادي الهلال السعودي، منذ إعلان التعاقد مع اللاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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نيمار انضم إلى الفريق الهلالي، وهو يُعاني من الإصابة؛ وسط شكوك حول لحاقه بكلاسيكو الاتحاد، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، جاهزية اللاعب؛ للمشاركة أمام العميد الاتحادي، بعد شفائه التام من الإصابة التي كان يُعاني منها.

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وكشفت الصحيفة، عن أن اللاعب، وضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ للمشاركة في مباراة الاتفاق، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وأضافت: "نيمار كان جاهزًا للمشاركة أمام الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال (2-0)، مساء الإثنين؛ إلا أن الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، فضل عدم المغامرة به".

وأوضحت الصحيفة، أن الجهاز الفني لنادي الهلال، فضل تجهيز الساحر البرازيلي بشكل أفضل، للكلاسيكو الكبير أمام الاتحاد، مساء الجمعة القادم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 16934روبرتو فيرمينو
  • 7561نجولو كانتي
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