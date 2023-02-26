"لا جديد في البرنابيو" .. أتلتيكو ينتقد التحكيم عبر ساق أنخيل كوريا "الدامية"

رسالة من أتلتيكو مدريد لغريمه والحكام: لا جديد في سانتياجو بيرنابيو

استمرت شكوى نادي أتلتيكو مدريد وجماهيره من التحكيم عقب التعادل مع ريال مدريد على "سانتياجو بيرنابيو" ملعب الأخير بهدف لكل منهما، أمس السبت، في الدوري الإسباني.

وهاجم المنتمون لأتلتيكو التحكيم بعد أكثر من لقطة جدلية خلال المباراة أبرزهم طرد لاعبهم أنخيل كوريا بعد ضربه روديجير لاعب ريال مدريد بمرفقه.

وطُرد كوريا في الدقيقة 64 وبعدها تقدم زميله خوسيه ماريا خيمينيز للضيوف قبل أن يُعدل اللاعب الشاب ألفارو رودريجيز النتيجة لريال مدريد قبل النهاية بخمس دقائق.

ويعتقد محبو الروخي بلانكوس أن لاعبهم لا يستحق البطاقة الحمراء وهو ما برهنه الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد على تويتر بصورة لساق كوريا الدامية وكتبوا: "هذه هي ساق لاعبنا "المعتدي". نستمر دون أخبار جديدة من البرنابيو".

ولا يخدم التعادل أي من الناديين؛ فريال مدريد ما زال بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف برشلونة المتصدر بـ 59 نقطة والذي سيحل ضيفًا على ألميريا اليوم.

أما أتلتيكو ففي المركز الرابع برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس والذي يتسابق معه على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة جمعت قطبي العاصمة الإسبانية مدريد، في ربع نهائي ملك إسبانيا، قد شهدت جدلًا كبيرًا وشكوى من مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني لعدم طرد داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.