جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 7 مارس 2020 في دوري أبطال أفريقيا والدوري السعودي والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، والقنوات الناقلة

يأتي يوم السبت 7 مارس 2020، الموافق 12 رجب 1441، حافلًا بعدد كبير من المباريات المثيرة بمختلف البطولات العربية والإفريقية والأوروبية، فبدايةً من إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ومرورًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ووصولًا للدوري الإسباني، تكثر اللقاءات التي تُنذر بالمتعة والقوة الكبيرتين.

البداية من دوري أبطال إفريقيا عندما يلتقي الرجاء مع مازيمبي على الأراضي الكونغولية، قبل أن يلتقي الأهلي مع صان داونز والختام مع ديربي مغاربي خالص بين النجم الساحلي التونسي والوداد.

بينما يشهد الدوري السعودي عددًا من المواجهات القوية، إذ يلتقي النصر مع الفيصلي في غياب عبد الرزاق حمدالله، أما القطب الآخر، الهلال ، فيستضيف الاتفاق، فيما يلتقي التعاون مع أبها لحساب نفس الجولة أيضًا.

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وفي الدوري القطري مباراة ذات طابع خاص للغاية، فيلتقي السد مع الريان في مباراة ستحدد كثيرًا شكل المنافسة على لقب دوري النجوم هذا الموسم، بينما يواجه الدحيل نظيره السيلية في مباراة هامة لمواصلة الصدارة.

يوم كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا، فالبداية من مباراة ليفربول الجريح أمام بورنموث، ثم ديربي لندني بين أرسنال ووست هام مع عدد آخر من المباريات المميزة أهمهما مباراة توتنهام ومدربه جوزيه مورينيو أمام بيرنلي.

أما في الدوري الإسباني ، فيستعد عشاق برشلونة لمباراة دائمًا ما كانت صعبة أمام ريال سوسيداد، الجميع ينتظر أن يرى رد فعل العملاق الكتلاني بعد الهزيمة في الكلاسيكو من الغريم ريال مدريد بهدفين نظيفين في سانتياجو برنابيو.

وأخيرًا، إذا كنت من عشاق كرة القدم الألمانية فالبوندسليجا تمنحك مباراة كبيرة بأتم معاني الكلمة، فملعب بوروسيا بارك سيستقبل قمة كبيرة بين العملاق بوروسيا دورتموند وصاحب الأرض والمنافس على اللقب، بوروسيا مونشنجلادباخ.

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يوم حافل بالمباريات الكبيرة والمثيرة بالفعل، والآن نتعرف سويًا على موعد كل مباريات السبت 7 مارس 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 مارس "7-3-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - إشبيلية 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - ريال سوسيداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - التعاون 16:15 السعودية، 15:15 مصر KSA Sports 1 HD الفيصلي - النصر 18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA Sports 2 HD الهلال - الاتفاق 20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA Sports 1 HD

دوري أبطال أفريقيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مازيمبي - الرجاء 14:00 المغرب، 15:00 مصر beIN Sports HD 6 صان داونز - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 النجم الساحلي - الوداد 20:00 تونس والمغرب، 19:00 مصر beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - بورنموث 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 2 أرسنال - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 بيرنلي - توتنهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري القطري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة السيلية - الدحيل 16:55 قطر، 15:55 مصر الدوري والكأس

beIN Sports HD الريان - السد 19:05 قطر، 18:05 مصر الدوري والكأس

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