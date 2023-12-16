جدول مباريات ومجموعات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Copa America winners/losers splitGetty
كوبا أمريكاالأرجنتينتشيليأوروغوايالبرازيلبوليفياكولومبياالإكوادوربيروفنزويلاباراغوايالولايات المتحدةالمكسيك

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2024، الموعد، الملاعب المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، في النسخة الجديدة التي ينتظر أن تحفل بالعديد من التفاصيل المثيرة والرائعة.

وتعد تلك النسخة هي الأولى التي يقرر "كونميبول" فيها إقامة البطولة كل 4 أعوام زوجية، بدءًا من نسخة 2020، لتكون النسخة الحالية في 2024.

البطولة الماضية عام 2021 والتي كانت نسخة استثنائية، استضافتها البرازيل بعد أن كان مقررًا أن تستضاف في كولومبيا والأرجنتين، لكن الظروف السياسية في كولومبيا وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين جعل البطولة تتحول إلى البرازيل.

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إلا أن كل هذا لم يمنع الأرجنتين من التتويج باللقب في قلب "ماراكانا" وأمام البرازيل في النهائي بالذات بهدف أنخيل دي ماريا الذي لا ينساه أنصار التانجو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

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ما موعد بطولة كوبا أمريكا 2024؟

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إقامة البطولة في الفترة بين 20 يونيو - 14 يوليو 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولةالموعد البلد المستضيف
كوبا أمريكا 202420 يونيو إلى 14 يوليو 2024الولايات المتحدة الأمريكية

ما نظام بطولة كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 13 يوليو 2024.

جدول مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2024

 موعد المباريات
المجموعات 20 يونيو - 2 يوليو 2024
ربع النهائي 4-6 يوليو 2024
نصف النهائي 9-10 يوليو 2024
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع13 يوليو 2024
النهائي 14 يوليو 2024

أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2024؟ وما الملاعب المستضيفة؟

البطولة يستضيفها 14 ملعبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو العدد الأكبر من الملاعب الذي يستضيف مباريات نسخة واحدة في تاريخ البطولة..

وتأتي الملاعب المستضيفة وسعتها على النحو التالي:-

الملعبالسعة
آيه تي آند تي80000 متفرج
مرسيدس بنز71000 متفرج
كيو 220738 متفرجًا
بانك أوف أمريكا74867 متفرجًا
ميتلايف82566 متفرجًا
آن آر جي72220 متفرجًا
سوفي70240 متفرجًا
ليفايز68500 متفرج
ستايت فارم63400 متفرج
ألجيانت61000 متفرج
آرو هيد76416 متفرجًا
تشيلدرينز ميرسي بارك18467 متفرجًا
هارد روك64767 متفرجًا
إكسبلوريا25500 متفرج

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الأرجنتين00000000
2بيرو00000000
3تشيلي00000000
4الفائز من كندا وترينداد وتوباجو بملحق الكونكاكاف00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأرجنتين - الفائز من كندا وتريندادالخميس 20 يونيو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-مرسيدس بينز
بيرو - تشيليالجمعة 21 يونيو 2024
02:00 مصر، 03:00 السعودية		-آيه تي أند تي
بيرو - الفائز من كندا وترينيدادالثلاثاء 25 يونيو 2024
00:00 مصر، 01:00 السعودية		-تشيلدرينز ميرسي بارك
تشيلي - الارجنتينالثلاثاء 25 يونيو 2024
02:00 مصر، 03:00 السعودية		-ميتلايف
الأرجنتين - بيروالسبت 29 يونيو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-هارد روك
الفائز من كندا وترينيداد - تشيليالسبت 29 يونيو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-إكسبلوريا

المجموعة الثانية
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1المكسيك00000000
2الإكوادور00000000
3فنزويلا00000000
4جامايكا00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الإكوادور - فنزويلاالسبت 22 يونيو 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		-ليفايز
المكسيك - جامايكاالسبت 22 يونيو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-إن آر جي
الإكوادور - جامايكاالأربعاء 26 يونيو 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		-أليجيانت
فنزويلا - المكسيكالأربعاء 26 يونيو 2024
01:00 مصر، 02:00 السعودية		-سوفي
المكسيك - الإكوادورالأحد 30 يونيو 2024
00:00 مصر، 01:00 السعودية		-ستايت فارم
جامايكا - فنزويلاالأحد 30 يونيو 2024
02:00 مصر، 03:00 السعودية		-كيو 2

المجموعة الثالثة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الولايات المتحدة الأمريكية00000000
2أوروجواي00000000
3بنما00000000
4بوليفيا00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الولايات المتحدة الأمريكية -بوليفياالأحد 23 يونيو 2024
00:00 مصر، 01:00 السعودية		-آيه تي أند تي
أوروجواي- بنماالأحد 23 يونيو 2024
04:00 مصر، 05:00 السعودية		-هارد روك
بنما - الولايات المتحدة الأمريكيةالخميس 27 يونيو 2024
01:00 مصر، 02:00 السعودية		-مرسيدس بنز
أوروجواي - بوليفياالخميس 27 يونيو 2024
04:00 مصر، 05:00 السعودية		-ميتلايف
الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجوايالإثنين 1 يوليو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-آرو هيد
بوليفيا - بنماالإثنين 1 يوليو 2024
04:00 مصر، 05:00 السعودية		-إكسبلوريا

المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1البرازيل00000000
2كولومبيا00000000
3باراجواي00000000
4الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف00000000

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كولومبيا - باراجوايالإثنين 24 يونيو 2024
00:00 مصر، 01:00 السعودية		-إن آر جي
البرازيل - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكافالإثنين 24 يونيو 2024
01:00 مصر، 02:00 السعودية		-سوفي
كولومبيا - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكافالجمعة 28 يونيو 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		-ستايت فارم
باراجواي - البرازيلالجمعة 28 يونيو 2024
01:00 مصر، 02:00 السعودية		-أليجيانت
البرازيل - كولومبياالثلاثاء 2 يوليو 2024
01:00 مصر، 02:00 السعودية		-ليفايز
باراجواي - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكافالثلاثاء 2 يوليو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-كيو 2

من المنتخب الأكثر فوزًا بكوبا أمريكا عبر التاريخ؟

منتخب أوروجواي هو الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، حيث حصد اللقب في 15 مناسبة، وكان أول من حقق البطولة في نسخة 1916، وآخر لقب حققه يعود إلى نسخة 2011.

ونجح منتخب الأرجنتين في معادلة هذا السجل بتحقيق كوبا أمريكا 2021 ليمتلك 15 بطولة في تاريخه، بينما استمرت البرازيل في المركز الثالث بواقع 9 بطولات.

المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا

الفريق البطلالوصيف
أوروجواي 15 6
الأرجنتين 1514
البرازيل 9 12
باراجواي 2 6
تشيلي 2 4
بيرو 2 1
كولومبيا 1 1
بوليفيا 1 1

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