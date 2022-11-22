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جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2022

بلال محمد
11:17 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Hannibal Mejbri Tunisia 2022
تعرف على جدول مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة نسور قرطاج؟

يشارك منتخب تونس، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي وسيطمح لكسر عقدة دور المجموعات ومحاولة الوصول إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن مجموعته قد تكون في المتناول.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب التونسي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لنسور قرطاج، مع فرنسا، الدنمارك بالإضافة إلى أستراليا.

المنتخب التونسي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب نسور قرطاج في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة تونس في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع نسور قرطاج في المجموعة الرابعة برفقة، فرنسا، الدنمارك بالإضافة إلى الفائز من الملحق الآسيوي.

مجموعة تونس في كأس العالم 2022

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

فرنسا

1

1

1

0

41+33

2

تونس

1

0

1

0

0

0

0

1

3

الدنمارك1

0

1

0

0

0

0

1

4

أستراليا1

0

0

114-3

0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تونس في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات تونس في كأس العالم 2022

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الدنمارك - تونس

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
16:00 قطر والسعودية، 14:00 تونس

0-0

استاد المدينة التعليمية

تونس - أستراليا

السبت 26 نوفمبر 2022،
13:00 قطر والسعودية، 11:00 تونس

-

استاد الجنوب

تونس - فرنسا

الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
18:00 قطر والسعودية، 16:00 تونس

-

استاد المدينة التعليمية

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