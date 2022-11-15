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جدول مباريات وترتيب مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022

بلال محمد
9:28 م غرينتش+2 15‏/11‏/2022
France Austria Football
تعرف على جدول مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الديوك؟

يستعد منتخب فرنسا، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، لمحاولة الحفاظ على اللقب الغالي بعد الفوز به في مونديال روسيا الماضي.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي، فإن الديوك الفرنسية، ستعمل على كسر عقدة خروج بطل آخر نسخة من المونديال من دور المجموعات، والذهاب إلى أقصى مرحلة في البطولة.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الفرنسي، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للديوك، إذ وقع مع أستراليا، الدنمارك، ومنتخب تونس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع فرنسا في المجموعة الرابعة برفقة، أستراليا، الدنمارك، وتونس.

مجموعة فرنسا في كأس العالم 2022

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

فرنسا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أستراليا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

الدنمارك

0

0

0

0

0

0

0

0

4

تونس

0

0

0

0

0

0

0

0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات فرنسا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2022

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

فرنسا - أستراليا

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر

-

استاد الوكرة

فرنسا - الدنمارك

السبت 26 نوفمبر 2022،
19:00 السعودية وقطر، 18:00 مصر

-

استاد 974

تونس - فرنسا

الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
18:00 السعودية وقطر، 17:00 مصر

-

استاد المدينة التعليمية

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