تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة...

يستعد ريال مدريد، لخوض منافسات بطولة جديدة سيسعى إلى إضافتها إلى خزائنه، وهي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق نسختها الأولى في صيف 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولة كأس العالم للأندية لتجري بنظامها الجديد الثوري المشابه لكأس العالم للمنتخبات بدءًا من نسخة 2025 وكل 4 سنوات.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025.

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ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

جدول مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - الهلال الأربعاء 18 يونيو 2025،

23:00 مصر والسعودية - هارد روك ريال مدريد - باتشوكا الأحد 22 يونيو 2025،

23:00 مصر والسعودية - بنك أوف أمريكا ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025،

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد

ترتيب مجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

وقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة برفقة كل من الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي بالإضافة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي.