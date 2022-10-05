جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2022-23 وما هي القنوات الناقلة للمشاركة الأوروبية للملكي؟

يدخل ريال مدريد موسمه الجديد واضعًا كافة جهوده من أجل مواصلة تسيد قارة أوروبا، بعد أن رفع الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

النادي الملكي تمكن من استعادة هيمنته على ذات الأذنين، بعد ثلاثة مواسم من خيبات الأمل، وقدم مسيرة إعجازية في الموسم الماضي، تخطى خلالها باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول، من أجل حصد اللقب الرابع عشر في تاريخه.

وبالتأكيد فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يضع نصب عينيه تحقيق لقب جديد في دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي، ليصبح أكثر مدرب في التاريخ تتويجًا بالبطولة.

ومن المتوقع أن يجد ريال مدريد منافسة شرسة في البطولة هذا الموسم مع كبار أوروبا، الذين يبدو وأنهم أعدوا العدة بكل قوتهم لتحقيق أغلى وأكثر ألقاب الأندية أهمية في العالم، في وقتٍ رحل فيه العديد من اللاعبين عن لوس بلانكوس أبرزهم البرازيلي كاسيميرو.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23

وقع ريال مدريد في المجموعة السادسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبه أندية لايبزيج الألماني، وشاختار الأوكراني، وسلتيك الاسكتلندي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب سلتيك - ريال مدريد الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 سلتيك بارك ريال مدريد - لايبزيج الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 سانتياجو برنابيو ريال مدريد - شاختار الأربعاء 5 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 سانتياجو برنابيو شاختار - ريال مدريد الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب الجيش البولندي لايبزيج - ريال مدريد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول أرينا ريال مدريد - سلتيك الأربعاء 2 نوفمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية سانتياجو برنابيو

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.

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ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23