تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة لمباريات الأخضر وما هو نظام التصفيات؟

كان آخر ظهور للمنتخب القطري هو أول ظهور له في كأس العالم، وكان في نسخة 2022 التي نظمها "العنابي" وأقيمت على أرضه وبين جماهيره في أول نسخة بالوطن العربي والشرق الأوسط.

لكن "العنابي" يطمح في الظهور بشكل أفضل إذ غادر من دور المجموعات في النسخة الماضية ولم يقدم أفضل العروض.

والآن يبدأ المنتخب القطري، مشواره في التأهل إلى كأس العالم 2026، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ويحلم "العنابي" بمواصلة نجاحاته والوصول إلى المونديال من جديد وتقديم أداء يرضي جماهيره.

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ويبدأ منتخب قطر، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، من الدور الثاني، ويقع في المجموعة الأولى من التصفيات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

سيتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول سيشارك به 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.

وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات قطر في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وشبكة قنوات الكاس.

ترتيب مجموعة قطر في تصفيات كأس العالم 2026 – الدور الثاني

أسفرت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الأولى من الدور الثاني، من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن قارة آسيا، برفقة كل من الهند والكويت، وأحد فريقي (أفغانستان ومنغوليا).