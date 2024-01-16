جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

بلال محمد
Saudi Arabia Costa Rica friendly game 2023GettyImage
Saudi Arabiaكأس آسياOmanThailand

تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأخضر؟

يخوض المنتخب السعودي، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الرابع له في البطولة.

ويأمل الأخضر، تحت قيادة مدربه مانشيني في الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن السعودية منذ سنوات.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي، في المجموعة السادسة، برفقة كل من تايلاند، قيرغيزستان، بالإضافة إلى منتخب عمان.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأخضر في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2023

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1تايلاند110020+23
2السعودية110021+13
3عمان100112-10
4قيرغيزستان100102-20

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
السعودية - عمانالثلاثاء 16 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		1-2ستاد خليفة الدولي
قيرغيزستان - السعوديةالأحد 21 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد أحمد بن علي
السعودية - تايلاندالخميس 25 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد المدينة التعليمية

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