جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأخضر؟

يخوض المنتخب السعودي، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الرابع له في البطولة.

ويأمل الأخضر، تحت قيادة مدربه مانشيني في الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن السعودية منذ سنوات.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي، في المجموعة السادسة، برفقة كل من تايلاند، قيرغيزستان، بالإضافة إلى منتخب عمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأخضر في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2023

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 تايلاند 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 السعودية 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 عمان 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 قيرغيزستان 1 0 0 1 0 2 -2 0

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023