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جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

بلال محمد
3:03 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Saudi Arabia celebrate
تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأخضر؟

يشارك المنتخب السعودي، في كأس العالم 2022 قطر، للعام الثاني على التوالي، وبمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب السعودي، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للأخضر، إذ وقع مع الأرجنتين، بولندا، والمكسيك.

وتعد هذه المرة السادسة التي يصل فيها الأخضر إلى المونديال، ويتمنى معادلة وكسر إنجاز نسخة 1994 والتي وصل فيها إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأخضر في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة السعودية في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع الأخضر في المجموعة الثالثة برفقة، الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

السعودية11

0

0

21+13

2

المكسيك

1

0

1

0

0

0

0

1

3

بولندا

1

0

1

0

0

0

0

1

4

الأرجنتين1

0

0

112-1

0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات السعودية في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات السعودية في كأس العالم 2022

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

الأرجنتين - السعودية

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر

2-1

استاد لوسيل

بولندا - السعودية

السبت 26 نوفمبر 2022،
16:00 السعودية وقطر، 15:00 مصر

-

استاد المدينة التعليمية

السعودية - المكسيك

الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر

-

استاد لوسيل

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