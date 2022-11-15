الأخبار المباريات
كأس العالم

جدول مباريات وترتيب مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022

بلال محمد
7:28 م غرينتش+2 15‏/11‏/2022
Gabriel Jesus Neymar Brazil
تعرف على جدول مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة السامبا؟

يستعد منتخب البرازيل، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، في محاولة تحقيق اللقب السادس في مسيرة راقصي السامبا.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم نيمار، فإن المنتخب البرازيلي، سيعمل على تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2002.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب البرازيلي، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للسامبا، إذ وقع مع صربيا، سويسرا، بالإضافة إلى منتخب الكاميرون.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب البرازيل في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع البرازيل في المجموعة السابعة برفقة، سويسرا، صربيا، ومنتخب الكاميرون.

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

البرازيل

0

0

0

0

0

0

0

0

2

صربيا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

سويسرا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

الكاميرون

0

0

0

0

0

0

0

0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرازيل في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات البرازيل في كأس العالم 2022

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

البرازيل - صربيا

الخميس 24 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر

-

استاد لوسيل

البرازيل - سويسرا

الإثنين 28 نوفمبر 2022،
19:00 السعودية وقطر، 18:00 مصر

-

استاد 974

الكاميرون - البرازيل

الجمعة 2 ديسمبر 2022،
22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر

-

استاد لوسيل

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)