جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأبيض الإماراتي؟

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يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الإمارات 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 إيران 1 1 0 0 4 1 +3 3 3 فلسطين 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 هونج كونج 1 0 0 1 1 3 -2 0

جدول مباريات المنتخب الإماراتي في كأس آسيا 2023

المباراة الموعد النتيجة الملعب الإمارات - هونج كونج الأحد 14 يناير 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 1-3 ستاد خليفة الدولي فلسطين - الإمارات الخميس 18 يناير 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-1 ستاد الجنوب إيران - الإمارات الثلاثاء 23 يناير 2024،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ستاد المدينة التعليمية

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