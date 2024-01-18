جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

بلال محمد
UAE Asian Cup 2023GettyImage
UAEكأس آسياPalestineIran

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأبيض الإماراتي؟

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يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.

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ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الإمارات211042+24
2إيران110041+33
3فلسطين201125-31
4هونج كونج100113-20

جدول مباريات المنتخب الإماراتي في كأس آسيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الإمارات - هونج كونجالأحد 14 يناير 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		1-3ستاد خليفة الدولي
فلسطين - الإماراتالخميس 18 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		1-1ستاد الجنوب
إيران - الإماراتالثلاثاء 23 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد المدينة التعليمية

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