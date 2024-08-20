تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

يطمح جمهور الأهلي في إرضاء أنصاره حين يخوض بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد ومسماها "بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025".

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

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وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - برسبوليس الإثنين 16 سبتمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الجوهرة المشعة الوصل - الأهلي الإثنين 30 سبتمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل الريان - الأهلي الإثنين 21 أكتوبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أحمد بن علي الأهلي - الشرطة الإثنين 4 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - الجوهرة المشعة العين - الأهلي الإثنين 25 نوفمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - هزاع بن زايد الأهلي - استقلال طهران الإثنين 2 ديسمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - الجوهرة المشعة السد - الأهلي الإثنين 3 فبراير 2025

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد الأهلي - الغرافة الإثنين 17 فبراير 2025

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الجوهرة المشعة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025