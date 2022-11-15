جدول مباريات وترتيب مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة التانجو؟

يستعد منتخب الأرجنتين، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، للمرة الـ 19 في تاريخه، والثالثة عشر على التوالي

وبقيادة ليونيل ميسي، سيشارك منتخب الألبيسيليستي، في مونديال قطر، في محاولة لتحقيق اللقب الغائب عن بلاد الفضة منذ عام 1986، خاصة أن المنتخب الأرجنتيني معنوياته مرتفعة في الفترة الأخيرة بعد العودة إلى منصات التتويج من جديد.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الأرجنتيني، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للتانجو، إذ وقع مع السعودية، بولندا، والمكسيك.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع الأرجنتين في المجموعة الثالثة برفقة، السعودية، المكسيك وبولندا.

لم تكن هناك أي مناقشات، أردت فقط اللعب للأرجنتين! 🇦🇷🫡#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/e3BlDNCQBR — GOAL Arabia (@GoalAR) November 15, 2022

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022