جدول مباريات وترتيب مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة لمباريات "الزعيم"..

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024 خلال الحفل الذي أقيم صباح الخميس 24 أغسطس 2023 في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

القرعة أسفرت عن تواجد الاتحاد في مجموعة معقدة إلى حد ما، حيث يبدأ "العميد" رحلته عودته إلى حلم تحقيق لقب دوري أبطال آسيا من المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه سيباهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأيه جي إم كي الأوزبكي.

تاريخ الاتحاد في دوري أبطال آسيا شهد تحقيق "العميد" للقبين متتاليين في عامي 2004 و2005، لكنه لم يتمكن من معانقة اللقب منذ ذلك الوقت، ويأمل بطل دوري روشن السعودي إلى تغيير حظوظه في الموسم الحالي.

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وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الاتحاد في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

تعود بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية للعمل بالنظام القديم، الذي تخوض فيه الأندية منافسات دوري المجموعات بمباريات داخل وخارج ملعبها، بدلًا من النظام المتبع في آخر نسختين بإقامة المباريات في دورة مجمعة في مدينة واحدة.

وينطلق دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بداية من 18 سبتمبر 2023، على أن يختتم في 13 ديسمبر 2023.

المباراة الموعد النتيجة الملعب غير ملعنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 2 - 4 أكتوبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 23 - 25 أكتوبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 6 - 8 نوفمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 27 - 29 نوفمبر 2023 -- الأمير فيصل بن فهد غير معلنة 4 - 6 و12 - 13 ديسمبر 2023 -- غير محدد

قائمة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة أعداد اللاعبين في القائمة الأولية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يمكن الآن للأندية تسجيل ما يصل إلى 35 لاعبًا.

وستتمكن الفريق من إشراك حتى ستة لاعبين أجانب في المباريات، لكن يجب أن يكون واحدًا منهم على الأقل من دولة آسيوية أخرى.

ولم يعلن الاتحاد رسميًا بعد عن قائمة الفريق الأولية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

ترتيب مجموعة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024