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أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة

أمم أوروبا

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة المثيرة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من اليورو، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي المرتقب.

وبطبيعة الحال بداية الوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من المنتخبات القوية ستتنافس في مجموعة واحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.

ما هي القنوات الناقلة ليورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت.

كما يمكنك متابعة المباريات عبر تطبيق TOD.

ترتيب مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ألمانيا110051+43
2سويسرا110031+23
3المجر100113-20
4اسكتلندا100115-40

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إسبانيا110030+33
2إيطاليا110021+13
3ألبانيا100112-10
4كرواتيا100103-30

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إنجلترا110010+13
2سلوفينيا10101101
3الدنمارك10101101
4صربيا100101-10

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1هولندا110021+13
2فرنسا110010+13
3بولندا100112-10
4النمسا100101-10

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1رومانيا110030+33
2سلوفاكيا110010+13
3بلجيكا100101-10
4أوكرانيا100103-30

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تركيا00000000
2جورجيا00000000
3البرتغال00000000
4جمهورية التشيك00000000

جدول مباريات مجموعات يورو 2024

الجولة الأولى:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ألمانيا - اسكتلنداالجمعة 14 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		1-5أليانز آرينا
المجر - سويسراالسبت 15 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		3-1راين إنرجي
إسبانيا - كرواتياالسبت 15 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		0-3الملعب الأولمبي
إيطاليا - ألبانياالسبت 15 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		1-2سيجنال إيدونا بارك
بولندا - هولنداالأحد 16 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		2-1فولكسبارك
سلوفينيا - الدنماركالأحد 16 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		1-1شتوتجارت آرينا
صربيا - إنجلتراالأحد 16 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		1-0فيلتينس أرينا
رومانيا - أوكرانياالإثنين 17 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		0-3أليانز آرينا
بلجيكا - سلوفاكياالإثنين 17 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		1-0كومرتسبانك أرينا
النمسا - فرنساالإثنين 17 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		1-0مركور شبيل أرينا
تركيا - جورجياالثلاثاء 18 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-سيجنال إيدونا بارك
البرتغال - التشيكالثلاثاء 18 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-ريد بول آرينا

الجولة الثانية:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كرواتيا - ألبانياالأربعاء 19 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		-فولكسبارك
ألمانيا - المجرالأربعاء 19 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-شتوتجارت آرينا
اسكتلندا - سويسراالأربعاء 19 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-راين إنرجي
سلوفينيا - صربياالخميس 20 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		-أليانز آرينا
الدنمارك - إنجلتراالخميس 20 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-كومرتسبانك أرينا
إسبانيا - إيطالياالخميس 20 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-فيلتينس أرينا
سلوفاكيا - أوكرانياالجمعة 21 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		-مركور شبيل أرينا
بولندا - النمساالجمعة 21 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-الملعب الأولمبي
هولندا - فرنساالجمعة 21 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-ريد بول آرينا
جورجيا - التشيكالسبت 22 يونيو 2024،
16:00 مصر والسعودية		-فولكسبارك
تركيا - البرتغالالسبت 22 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-سيجنال إيدونا بارك
بلجيكا - رومانياالسبت 22 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-راين إنرجي

الجولة الثالثة:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سويسرا - ألمانياالأحد 23 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-كومرتسبانك أرينا
اسكتلندا - المجرالأحد 23 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-شتوتجارت آرينا
ألبانيا - إسبانياالإثنين 24 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-مركور شبيل أرينا
كرواتيا - إيطالياالإثنين 24 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-ريد بول آرينا
هولندا - النمساالثلاثاء 25 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-الملعب الأولمبي
فرنسا - بولنداالثلاثاء 25 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-سيجنال إيدونا بارك
إنجلترا - سلوفينياالثلاثاء 25 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-راين إنرجي
الدنمارك - صربياالثلاثاء 25 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-أليانز آرينا
سلوفاكيا - رومانياالأربعاء 26 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-كومرتسبانك أرينا
أوكرانيا - بلجيكاالأربعاء 26 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-شتوتجارت آرينا
جورجيا - البرتغالالأربعاء 26 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-فيلتينس أرينا
التشيك - تركياالأربعاء 26 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-فولكسبارك
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