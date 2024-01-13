مجموعات كأس آسيا 2023 : الترتيب، جدول المباريات والقنوات الناقلة

بلال محمد
AFC Asian Cup TrophyGetty Images
كأس آسياSaudi ArabiaIraqSyriaUAEQatarJordanBahrainOman

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تستقبل قطر بطولة كأس آسيا 2023، في النسخة الـ 18 من البطولة، بعدما أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1قطر110030+33
2الصين10100001
3طاجيكستان10100001
4لبنان100103-30

المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أستراليا110020+23
2أوزبكستان10100001
3سوريا10100001
4الهند100102-20

المجموعة الثالثة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إيران00000000
2الإمارات00000000
3هونج كونج00000000
4فلسطين00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1اليابان00000000
2إندونسيا00000000
3العراق00000000
4فيتنام00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كوريا الجنوبية00000000
2ماليزيا00000000
3الأردن00000000
4البحرين00000000

المجموعة السادسة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الإمارات00000000
2تايلاند00000000
3قيرغيزستان00000000
4عمان00000000

جدول ترتيب ثوالث مجموعات كأس أمم آسيا 2023

المركزالمجموعةالمنتخبلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000

جدول مباريات كأس آسيا 2023 – دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
قطر - لبنانالجمعة 12 يناير 2023،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		0-3لوسيل
أستراليا - الهندالسبت 13 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		0-2أحمد بن علي
الصين - طاجكيستانالسبت 13 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		0-0عبدالله بن خليفة
أوزبكستان - سورياالسبت 13 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		0-0ستاد جاسم بن حمد
اليابان - فيتنامالأحد 14 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-الثمامة
الإمارات - هونج كونجالأحد 14 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
إيران - فلسطينالأحد 14 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-المدينة التعليمية
كوريا الجنوبية - البحرينالإثنين 15 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
إندونسيا - العراقالإثنين 15 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
ماليزيا - الأردنالإثنين 15 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
تايلاند - قيرغيزستانالثلاثاء 16 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
الإمارات - عمانالثلاثاء 16 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي

الجولة الثانية:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
لبنان - الصينالأربعاء 17 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
طاجيكستان - قطرالأربعاء 17 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد البيت
سوريا - أسترالياالخميس 18 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
الهند - أوزبكستانالخميس 18 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي
فلسطين - الإماراتالخميس 18 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
العراق - اليابانالجمعة 19 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية
فيتنام - إندونسياالجمعة 19 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
هونج كونج - إيرانالجمعة 19 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
الأردن - كوريا الجنوبيةالسبت 20 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
البحرين - ماليزياالسبت 20 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
عمان - تايلاندالأحد 21 يناير 2023،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
قيرغيزستان - الإماراتالأحد 21 يناير 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-ستاد أحمد بن علي

الجولة الثالثة:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
طاجيكستان - لبنانالإثنين 22 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
قطر - الصينالإثنين 22 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد خليفة
سوريا - الهندالثلاثاء 23 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد البيت
أستراليا - أوزبكستانالثلاثاء 23 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
هونج كونج - فلسطينالثلاثاء 23 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
إيران - الإماراتالثلاثاء 23 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-المدينة التعليمية
اليابان - إندونسياالأربعاء 24 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الثمامة
العراق - فيتنامالأربعاء 24 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد جاسم بن حمد
كوريا الجنوبية - ماليزياالخميس 25 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد الجنوب
الأردن - البحرينالخميس 25 يناير 2023،
14:30 السعودية، 15:30 الإمارات		-ستاد خليفة الدولي
قيرغيزستان - عمانالخميس 25 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد عبدالله بن خليفة
الإمارات - تايلاندالخميس 25 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد المدينة التعليمية

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