تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري لأول مرة بنظام مختلف تمامًا للبطولة، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا في 8 مجموعات تم إجراء القرعة بينهم وتحديد المجموعات، وتشهد مشاركة 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

بينما تحتشد الفرق الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية لمواجهة بعضهم البعض والوصول إلى بطل أول نسخة لكأس العالم للأندية بالنظام الجديد.

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ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

كانت هناك مشاكل كبرى تتعلق بالبث المتعلق بمباريات بطولة كأس العالم للأندية اعتبارًا بفروق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا القيم المعروضة من الرعاة وما إلى ذلك.

لكن فيفا أعلن أن DAZN هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها "منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية".

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2025 DAZN

كما ستوفر شبكة "إم بي سي" إذاعة مباريات عدة في البطولة لكنها لن تذيع البطولة بشكل كامل.

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 بالميراس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنتر ميامي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوتافوجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سياتل ساوندرز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوكا جونيورز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكلاند سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فلامنجو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لوس أنجلوس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الترجي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 ريفر بليت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مونتيري 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوراوا ريد دياموندز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 فلومينينسي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 صن داونز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الوداد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 باتشوكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - إنتر ميامي الأحد 15 يونيو 2025

03:00 السعودية ومصر - هارد روك بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي الأحد 15 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - تي كيو إل باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد الأحد 15 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - روز باول بالميراس - بورتو الإثنين 16 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - ميتلايف بوتافوجو - سياتل ساوندرز الإثنين 16 يونيو 2025 05:00 السعودية ومصر - لومين فيلد تشيلسي - لوس أنجلوس الإثنين 16 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز بوكا جونيورز - بنفيكا الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - هارد روك فلامنجو - الترجي الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد فلومينينسي - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 17 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - ميتلايف ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندز الثلاثاء 17 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - لومين فيلد أولسان هيونداي - صن داونز الأربعاء 18 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - إنتر أند كو مونتيري - إنتر الأربعاء 18 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - روز باول مانشستر سيتي - الوداد الأربعاء 18 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد ريال مدريد - الهلال الأربعاء 18 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - هارد روك باتشوكا - ريد بول سالزبورج الخميس 19 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل العين - يوفنتوس الخميس 19 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب بالميراس - الأهلي الخميس 19 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - هارد روك إنتر ميامي - بورتو الخميس 19 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - تي كيو إل سياتل ساوندرز - أتلتيكو مدريد الجمعة 20 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - لومين فيلد باريس سان جيرمان - بوتافوجو الجمعة 20 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - روز باول بنفيكا - أوكلاند سيتي الجمعة 20 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - إنتر أند كو فلامنجو - تشيلسي الجمعة 20 يونيو 2025 21:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد لوس أنجلوس - الترجي السبت 21 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك بايرن ميونخ - بوكا جونيورز السبت 21 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - هارد روك صن داونز - بوروسيا دورتموند السبت 21 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - تي كيو إل إنتر - أوراوا ريد دياموندز السبت 21 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - لومين فيلد فلومينينسي - أولسان هيونداي الأحد 22 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - ميتلايف ريفر بليت - مونتيري الأحد 22 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - روز باول يوفنتوس - الوداد الأحد 22 يونيو 2025 19:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد ريال مدريد - باتشوكا الأحد 22 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025 01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد مانشستر سيتي - العين الإثنين 23 يونيو 2025 04:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز

الجولة الثالثة