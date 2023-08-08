جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Inter Miami Atlanta United Lionel MessiGetty Images
إنتر مياميالدوري الأمريكيليونيل ميسي

تعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023، والقنوات الناقلة لفريق ليونيل ميسي..

أصبح الاهتمام بمتابعة مباريات الدوري الأمريكي "MLS" في أوجه منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

نظام الدوري الأمريكي "MLS" يشهد منافسة بين 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.

إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.

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تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023

خاض إنتر ميامي 22 مباراة حتى الآن في الدوري المنتظم من القسم الشرقي في الدوري الأمريكي 2023، ويتبقى له 12 مباراة حتى نهاية الموسم المنتظم.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجة الملعب
21دي سي يونايتد - إنتر مياميالأحد 9 يوليو 20232-2Audi Field
22سانت لويس سيتي - إنتر مياميالأحد 16 يوليو 20233-0CITYPARK
23إنتر ميامي - شارلوت إف سيالإثنين 21 أغسطس 2023،
02:30 مصر والسعودية		-DRV PNK Stadium
24نيويورك ريد بولز - إنتر مياميالأحد 27 أغسطس 2023،
02:30 مصر والسعودية		-Red Bull Arena
25إنتر ميامي - ناشفيلالخميس 31 أغسطس 2023،
02:30 مصر والسعودية		-DRV PNK Stadium
26لوس أنجلوس إف سي - إنتر مياميالإثنين 4 سبتمبر 2023،
05:00 مصر والسعودية		-BMO Stadium
27إنتر ميامي - سبورتينج كنساس سيتيالأحد 10 سبتمبر 2023،
02:30 مصر والسعودية		-DRV PNK Stadium
28أتالانتا يونايتد - إنتر مياميالأحد 17 سبتمبر 2023،
00:00 مصر والسعودية		-Mercedes-Benz Stadium
29إنتر ميامي - تورنتو إف سيالخميس 21 سبتمبر 2023،
02:30 مصر والسعودية		-DRV PNK Stadium
30أورلاندو سيتي - إنتر مياميالإثنين 25 سبتمبر 2023،
02:30 مصر والسعودية		-Exploria Stadium
31إنتر ميامي - نيويورك سيتيالأحد 1 أكتوبر 2023،
02:30 مصر والسعودية		-DRV PNK Stadium
32شيكاجو فاير - إنتر مياميالخميس 5 أكتوبر 2023،
03:30 مصر والسعودية		-Soldier Field
33إنتر ميامي - إف سي سينسيناتيالأحد 8 أكتوبر 2023،
02:30 مصر والسعودية		-DRV PNK Stadium
34شارلوت إف سي - إنتر مياميالسبت 21 أكتوبر 2023،
23:00 مصر والسعودية		-Bank of America Stadium

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023 - القسم الشرقي

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلهزيمةأهداف لهأهداف عليهفارق الأهدافالنقاط
1إف سي سينسيناتي2315623915+1451
2نيو إنجلاند ريفولوشن2312744128+1443
3فيلادلفيا يونيون2312473926+1340
4ناشفيل إس سي2411583122+938
5أورلاندو سيتي2310763428+637
6كولومبوس كرو2310674533+1236
7أتالانتا يونايتد249874239+3

35

8شيكاجو فاير238873131032
9دي سي يونايتد2486103234-230
10إف سي مونتريال2392122232-1029
11نيويورك ريد بولز236892226-426
12شارلوت إف سي236893040-1026
13نيويورك سيتي2451182530-526
14تورنتو إف سي24310111833-1519
15إنتر ميامي2253142236-1418

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023؟

مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.