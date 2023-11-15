جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة ومجموعة محاربي الصحراء في تصفيات المونديال...

يحظى المنتخب الجزائري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو قد توج بلقب البطولة الإفريقية لآخر مرة في 2019 ومنتخب يقاتل دائمًا من أجل الوصول لكأس العالم.

ويستعد المنتخب الجزائري، لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة هي المشاركة الخامسة له في المونديال، خاصة مع النظام الجديد للتصفيات، بعد زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقًا.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026، كذلك مجموعة محاربي الصحراء في التصفيات وأكثر.

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

جدول مباريات الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

المباراة الموعد النتيجة الملعب الجزائر - الصومال الخميس 16 نوفمبر 2023،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - نيلسون مانديلا موزمبيق - الجزائر الأحد 19 نوفمبر 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - إستاديو دو زومبيتو الجزائر - غينيا 3 يونيو 2024 - نيلسون مانديلا أوغندا - الجزائر 10 يونيو 2024 - مانديلا الوطني بوتسوانا - الجزائر 17 مارس 2025 - بوتسوانا الوطني الجزائر - موزمبيق 25 مارس 2025 - نيلسون مانديلا الجزائر - بوتسوانا 1 سبتمبر 2025 - نيلسون مانديلا غينيا - الجزائر 8 سبتمبر 2025 - لانسانا كونتي الصومال - الجزائر 6 أكتوبر 2025 - مقديشو الجزائر - أوغندا 13 أكتوبر 2025 - نيلسون مانديلا

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع محاربي الصحراء في المجموعة السابعة من التصفيات مع بوتسوانا وغينيا وموزمبيق والصومال وأوغندا.