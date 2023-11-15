جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Djamel Belmadi AlgeriaGetty
تصفيات أفريقيا لكأس العالمالجزائر

تعرف على جدول مباريات الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة ومجموعة محاربي الصحراء في تصفيات المونديال...

يحظى المنتخب الجزائري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو قد توج بلقب البطولة الإفريقية لآخر مرة في 2019 ومنتخب يقاتل دائمًا من أجل الوصول لكأس العالم.

ويستعد المنتخب الجزائري، لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة هي المشاركة الخامسة له في المونديال، خاصة مع النظام الجديد للتصفيات، بعد زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقًا.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026، كذلك مجموعة محاربي الصحراء في التصفيات وأكثر.

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

جدول مباريات الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الجزائر - الصومالالخميس 16 نوفمبر 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-نيلسون مانديلا
موزمبيق - الجزائرالأحد 19 نوفمبر 2023،
15:00 مصر، 16:00 السعودية		-إستاديو دو زومبيتو
الجزائر - غينيا3 يونيو 2024-نيلسون مانديلا
أوغندا - الجزائر10 يونيو 2024-مانديلا الوطني
بوتسوانا - الجزائر17 مارس 2025-بوتسوانا الوطني
الجزائر - موزمبيق25 مارس 2025-نيلسون مانديلا
الجزائر - بوتسوانا1 سبتمبر 2025-نيلسون مانديلا
غينيا - الجزائر8 سبتمبر 2025-لانسانا كونتي
الصومال - الجزائر6 أكتوبر 2025-مقديشو
الجزائر - أوغندا13 أكتوبر 2025-نيلسون مانديلا

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع محاربي الصحراء في المجموعة السابعة من التصفيات مع بوتسوانا وغينيا وموزمبيق والصومال وأوغندا.

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2بوتسوانا00000000
3غينيا 00000000
4موزمبيق00000000
5الصومال00000000
6أوغندا00000000

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