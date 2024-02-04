تعرف على جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة...

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وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وسط صراع وتنافس شديد بين العديد من الفرق القوية، لمعانقة الأميرة السمراء، في النهائي.

ومع بلوغنا الدور نصف النهائي، يزداد الحماس، لمعرفة المنتخب الذي سيحقق البطولة في النهاية، وسط أجواء مميزة في كوت ديفوار، التي تستضيف واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة.

وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبات تونس والجزائر ومصر والسنغال والمغرب المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تأهل إلى نصف النهائي من البطولة، أربعة منتخبات تأتي على النحو التالي:-

جنوب إفريقيا نيجيريا كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب نيجيريا - جنوب إفريقيا الأربعاء 7 فبراير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب - ملعب السلام كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية الأربعاء 7 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب - فيليكس هوفويت-بواني

ما القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

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