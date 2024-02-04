تعرف على جدول مباريات نصف نهائي كأس آسيا 2023، والقنوات الناقلة...

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وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع وتنافس شديد بين العديد من الفرق القوية، لتحقيق اللقب الغالي.

ومع بلوغنا الدور نصف النهائي، يزداد الحماس، لمعرفة المنتخب الذي سيحقق البطولة في النهاية وسط أجواء مميزة في قطر، التي تستضيف واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور نصف النهائي في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023:

المنتخبات المتأهلة قطر الأردن إيران كوريا الجنوبية

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأردن - كوريا الجنوبية الثلاثاء 6 فبراير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد أحمد بن علي إيران - قطر الأربعاء 7 فبراير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد الثمامة

ما القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباريات في ربع النهائي عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، ويتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فيتم إذاعة البطولة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

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