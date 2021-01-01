جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية ومنتخب مصر وبقية المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والقنوات الناقلة..

منتخب السعودية سيكون على موعد مع أول توقف دولي منذ ما يزيد عن سنة، إذ حرم فيروس كورونا الأخضر وكل المنتخبات الآسيوية من التجمع بتأجيل كافة المباريات الرسمية.

يتواجد المنتخب السعودي حاليًا بالمركز الثاني في مجموعته، ويسعى للتواجد في المونديال القادم للمرة الثانية على التوالي، حيث شارك المنتخب السعودي في كأس العالم الأخير بروسيا، ولكن خرج من المجموعات بالمركز الثالث.

ينتظر عشاق ومحبي الكرة بالمملكة أن يتفوق المنتخب ويحصد بطاقة التأهل بنجاح، ويحافظ على مقعده في المونديال، ويعلي من شأن الكرة العربية على المستوى العالمي.

الآن نتعرف سويًا على مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

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جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف المنتخب السعودي منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 في شهر مارس الجاري، ثم يلتقي بسنغافورة وأوزبكستان في شهر يونيو.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (السعودية)