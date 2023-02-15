تعرف على جدول مباريات ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي، المواعيد والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعود المسابقة الثانية من حيث القوة على المستوى الأوروبي بالنسبة للأندية، الكل ينتظر أعلى مستويات المنافسة في الدوري الأوروبي 2022-23.

العديد من الفرق المميزة التي تجد مكانها المعتاد في دوري أبطال أوروبا كل عام، تجد نفسها تتنافس على لقب الدوري الأوروبي في هذه النسخة.

برشلونة، مانشستر يونايتد، آرسنال، وفرق أخرى عملاقة تنتظر ركلة بداية ملحق دور الـ 16 من أجل مواصلة المشوار نحو حلم أوروبي جديد.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة والمواعيد وكل ما تريد معرفته.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23 - ملحق دور الـ 16

أسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022-23 عن العديد من المواجهات النارية، لعل أبرزها مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد التي لطالما حدثت على مستوى دوري أبطال أوروبا.

القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية أسفرت عن المباريات التالية:-

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب النتيجة برشلونة - مانشستر يونايتد الخميس 16 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية - شاختار دونتسك - رين الخميس 16 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أياكس - أونيون برلين الخميس 16 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ريد بول سالزبورج - روما الخميس 16 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية - يوفنتوس - نانت الخميس 16 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية - سبورتنج لشبونة - ميتييلاند الخميس 16 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية - باير ليفركوزن - موناكو الخميس 16 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية - إشبيلية - بي إس في أيندهوفن الخميس 16 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الخميس 23 فبراير 2023

19:45 مصر، 20:45 السعودية -

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2022-23؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1,2.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022-23؟

تقام مباريات ملحق دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لموسم 202-23 خلال شهر فبراير من عام 2023.

وتقام جولة الذهاب يوم 16 فبراير 2023 فيما تقام جولة الإياب يوم 23 فبراير 2021