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manchester city champions league(C)Getty Images
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتيدوري أبطال أوروبا

تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهير مانشستر سيتي منصبة على العودة لمنصات التتويج التي كان عليها الفريق فقط بطلًا لأوروبا الموسم قبل الماضي.

مانشستر سيتي بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصوم يعرفهم جيدًا خلال السنوات الأخيرة ويعرف قيمتهم جيدًا هم كل من إنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

هذا بالإضافة إلى مواجهات أخرى قوية تنتظر بايرن أمام كل من سبورتينج لشبونة وفينورد وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا وكلوب بروج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ترتيب مانشستر سيتي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2بايرن ميونخ00000000
3ريال مدريد00000000
4باريس سان جيرمان00000000
5ليفربول00000000
6إنتر ميلان00000000
7بوروسيا دورتموند00000000
8لايبزيج00000000
9برشلونة00000000
10باير ليفركوزن00000000
11أتلتيكو مدريد00000000
12أتالانتا00000000
13يوفنتوس00000000
14بنفيكا00000000
15آرسنال00000000
16كلوب بروج00000000
17شاختار00000000
18ميلان00000000
19فينورد00000000
20سبورتنج لشبونة00000000
21أيندهوفن00000000
22دينامو زغرب00000000
23ريد بول سالزبورج00000000
24ليل00000000
25النجم الأحمر00000000
26يونج بويز00000000
27سيلتيك00000000
28سلوفان براتيسلافا00000000
29موناكو00000000
30سبارتا براج00000000
31أستون فيلا00000000
32بولونيا00000000
33جيرونا00000000
34شتوتجارت00000000
35شتورم جراتس00000000
36ستاد بريست00000000

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراة التالية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مانشستر سيتي - إنترالأربعاء 18 سبتمبر 2024
22:00 مصر والسعودية		-الاتحاد
سلوفان براتيسلافا - مانشستر سيتيالثلاثاء 1 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-تيهيلني بولي
مانشستر سيتي - سبارتا براجالأربعاء 23 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-الاتحاد
سبورتنج لشبونة - مانشستر سيتيالثلاثاء 5 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-جوزيه ألفالادي
مانشستر سيتي- فينوردالثلاثاء 26 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-الاتحاد
يوفنتوس - مانشستر سيتيالأربعاء 11 ديسمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أليانز تورينو
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتيالاربعاء 22 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-حديقة الأمراء
مانشستر سيتي - كلوب بروج

الأربعاء 29 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-الاتحاد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.


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