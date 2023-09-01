جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
manchester city champions league(C)Getty Images
دوري أبطال أوروبامانشستر سيتي

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

سيحاول مانشستر سيتي الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا الذي حققه لأول مرة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

السيتي وقع في المجموعة السابعة التي تضم إلى جواره كلًا من لايبزيج الألماني وريد ستار الصربي ويونج بويز السويسري.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

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نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة

الموعد

الأولى

19–20 سبتمبر 2023

الثانية

3-4 أكتوبر 2023

الثالثة

24-25 أكتوبر 2023

الرابعة

7-8 نوفمبر 2023

الخامسة

28-29 نوفمبر 2023

السادسة

12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

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مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024


المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

مانشستر سيتي

0

0

0

0

0

0

0

0

2

لايبزيج

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ريد ستار

0

0

0

0

0

0

0

0

4

يونج بويز

0

0

0

0

0

0

0

0

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