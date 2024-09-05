تعرف على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة يخوضها ليفربول من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهيره على كسر حاجز الصعود للنهائي دون تتويج.

ليفربول بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين تاريخيين هما ميلان وريال مدريد إضافة إلى فريقين قويين على غرار شتوتجارت وأيندهوفن.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ترتيب ليفربول في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنتر ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 8 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 سبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 21 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 22 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 25 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 26 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 28 سلوفان براتيسلافا 0 0 0 0 0 0 0 0 29 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 30 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 31 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 32 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 33 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 34 شتوتجارت 0 0 0 0 0 0 0 0 35 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ستاد بريست 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب ميلان - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية - سان سيرو ليفربول - بولونيا الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - أنفيلد لايبزيج - ليفربول الأربعاء 23 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - ريد بول أرينا ليفربول - باير ليفركون الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أنفيلد ليفربول - ريال مدريد الأربعاء 27 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أنفيلد جيرونا - ليفربول الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 19:45 السعودية، 18:45 مصر - مونتليفي ليفربول - ليل الثلاثاء 21 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أنفيلد أيندهوفن - ليفربول الأربعاء 29 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - فيليبس ستاديون

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.