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Mohamed Salah Champions League 2020Getty
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ليفربولدوري أبطال أوروبا

تعرف على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة يخوضها ليفربول من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهيره على كسر حاجز الصعود للنهائي دون تتويج.

ليفربول بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين تاريخيين هما ميلان وريال مدريد إضافة إلى فريقين قويين على غرار شتوتجارت وأيندهوفن.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ترتيب ليفربول في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2بايرن ميونخ00000000
3ريال مدريد00000000
4باريس سان جيرمان00000000
5ليفربول00000000
6إنتر ميلان00000000
7بوروسيا دورتموند00000000
8لايبزيج00000000
9برشلونة00000000
10باير ليفركوزن00000000
11أتلتيكو مدريد00000000
12أتالانتا00000000
13يوفنتوس00000000
14بنفيكا00000000
15آرسنال00000000
16كلوب بروج00000000
17شاختار00000000
18ميلان00000000
19فينورد00000000
20سبورتنج لشبونة00000000
21أيندهوفن00000000
22دينامو زغرب00000000
23ريد بول سالزبورج00000000
24ليل00000000
25النجم الأحمر00000000
26يونج بويز00000000
27سيلتيك00000000
28سلوفان براتيسلافا00000000
29موناكو00000000
30سبارتا براج00000000
31أستون فيلا00000000
32بولونيا00000000
33جيرونا00000000
34شتوتجارت00000000
35شتورم جراتس00000000
36ستاد بريست00000000

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ميلان - ليفربولالثلاثاء 17 سبتمبر 2024
22:00 مصر والسعودية		-سان سيرو
ليفربول - بولونياالأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-

أنفيلد

لايبزيج - ليفربولالأربعاء 23 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-ريد بول أرينا
ليفربول - باير ليفركونالثلاثاء 5 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-

أنفيلد

ليفربول - ريال مدريدالأربعاء 27 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أنفيلد
جيرونا - ليفربولالثلاثاء 10 ديسمبر 2024

19:45 السعودية، 18:45 مصر

-مونتليفي
ليفربول - ليلالثلاثاء 21 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أنفيلد
أيندهوفن - ليفربول

الأربعاء 29 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-فيليبس ستاديون

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.


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