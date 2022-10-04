جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2022-23 وما هي القنوات الناقلة؟

أجريت يوم الخميس 25 أغسطس قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة 2022-2023، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة في 6 سبتمبر 2022.

سيكون هذا الموسم الأول لمحمد صلاح مع ليفربول دون ثنائيته مع ساديو ماني، حيث رحل السنغالي لنادي بايرن ميونخ، فيما ضم الريدز داروين نونيز كأبرز صفقاته في صيف 2022.

وصل نادي ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر من ريال مدريد الذي حقق اللقب الرابع عشر في تاريخه، ويسعى كلوب ونجوم الفريق للفوز باللقب هذا الموسم.

وفي هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23

وقع نادي ليفربول في المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبه أندية أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نابولي - ليفربول الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-4 دييجو أرماندو مارادونا ليفربول - أياكس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أنفيلد ليفربول - رينجرز الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 أنفيلد رينجرز - ليفربول الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية إيبروكس أياكس - ليفربول الأربعاء 26 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوهان كرويف أرينا ليفربول - نابولي الثلاثاء 1 نوفمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنفيلد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS PREMIUM 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23