تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يستثمر ليفربول دائمًا في الصورة الذهنية والجماهيرية له بأفضل شكل ممكن في العالم عمومًا والوطن العربي خصوصًا، نظرًا لتـألق النجم المصري محمد صلاح بين صفوفهم خلال السنوات الأخيرة.

في الموسم الماضي، نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال وليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال وليفربول، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.

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والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم السبت 17 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، استعادة عافيته والعودة للمنافسة بقوة بهدف حصد لقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 إيبسويتش تاون - ليفربول السبت 17 أغسطس 2024

14:30 مصر والسعودية بورتمان رود 2 ليفربول - برينتفورد السبت 24 أغسطس 2024 أنفيلد 3 مانشستر يونايتد - ليفربول السبت 31 أغسطس 2024 أولد ترافورد 4 ليفربول - نوتنجهام فورست السبت 14 سبتمبر 2024 أنفيلد 5 ليفربول - بورنموث السبت 21 سبتمبر 2024 أنفيلد 6 وولفرهامبتون - ليفربول السبت 28 سبتمبر 2024 مولينيو 7 كريستال بالاس - ليفربول السبت 5 أكتوبر 2024 سيلهيرست بارك 8 ليفربول - تشيلسي السبت 19 أكتوبر 2024 أنفيلد 9 آرسنال - ليفربول السبت 26 أكتوبر 2024 إمارات 10 ليفربول - برايتون السبت 2 نوفمبر 2024 أنفيلد 11 ليفربول - أستون فيلا السبت 9 نوفمبر 2024 أنفيلد 12 ساوثامبتون - ليفربول السبت 23 نوفمبر 2024 سانت ماري 13 ليفربول - مانشستر سيتي السبت 30 نوفمبر 2024 أنفيلد 14 نيوكاسل - ليفربول الأربعاء 4 ديسمبر 2024 سان جيمس بارك 15 إيفرتون - ليفربول السبت 7 ديسمبر 2024 جوديسون بارك 16 ليفربول - فولهام السبت 14 ديسمبر 2024 أنفيلد 17 توتنهام - ليفربول السبت 21 ديسمبر 2024 ملعب توتنهام هوتسبير 18 ليفربول - ليستر سيتي الخميس 26 ديسمبر 2024 أنفيلد 19 وست هام - ليفربول الأحد 29 ديسمبر 2024 ملعب لندن الأولمبي 20 ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 4 يناير 2025 أنفيلد 21 نوتنجهام فورست - ليفربول الثلاثاء 14 يناير 2025 سيتي جراوند 22 برينتفورد - ليفربول السبت 18 يناير 2025 جريفين بارك 23 ليفربول - إيبسويتش تاون السبت 25 يناير 2025 أنفيلد 24 بورنموث - ليفربول السبت 1 فبراير 2025 فيتاليتي 25 ليفربول - وولفرهامبتون السبت 15 فبراير 2025 أنفيلد 26 مانشستر سيتي - ليفربول السبت 22 فبراير 2025 اتحاد 27 ليفربول - نيوكاسل الأربعاء 26 فبراير 2025 أنفيلد 28 ليفربول - ساوثامبتون السبت 8 مارس 2025 أنفيلد 29 أستون فيلا - ليفربول السبت 15 مارس 2025 فيلا بارك 30 ليفربول - إيفرتون الأربعاء 2 إبريل 2025 أنفيلد 31 فولهام - ليفربول السبت 5 إبريل 2025 كرافين كوتاج 32 ليفربول - وست هام السبت 12 إبريل 2025 أنفيلد 33 ليستر سيتي - ليفربول السبت 19 إبريل 2025 كينج باور 34 ليفربول - توتنهام السبت 26 إبريل 2025 أنفيلد 35 تشيلسي - ليفربول السبت 3 مايو 2025 ستامفورد بريدج 36 ليفربول - آرسنال السبت 10 مايو 2025 أنفيلد 37 برايتون - ليفربول الأحد 18 مايو 2025 فالمر 38 ليفربول - كريستال بالاس الأحد 25 مايو 2025 أنفيلد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

