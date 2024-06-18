يستثمر ليفربول دائمًا في الصورة الذهنية والجماهيرية له بأفضل شكل ممكن في العالم عمومًا والوطن العربي خصوصًا، نظرًا لتـألق النجم المصري محمد صلاح بين صفوفهم خلال السنوات الأخيرة.
في الموسم الماضي، نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال وليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.
رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال وليفربول، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.
والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.
يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".
المباراة التالية
وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم السبت 17 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.
وسيحاول ليفربول هذا الموسم، استعادة عافيته والعودة للمنافسة بقوة بهدف حصد لقب الدوري رقم 20 في تاريخه.
وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025، والقنوات الناقلة.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|إيبسويتش تاون - ليفربول
|السبت 17 أغسطس 2024
14:30 مصر والسعودية
|بورتمان رود
|2
|ليفربول - برينتفورد
|السبت 24 أغسطس 2024
|أنفيلد
|3
|مانشستر يونايتد - ليفربول
|السبت 31 أغسطس 2024
|أولد ترافورد
|4
|ليفربول - نوتنجهام فورست
|السبت 14 سبتمبر 2024
|أنفيلد
|5
|ليفربول - بورنموث
|السبت 21 سبتمبر 2024
|أنفيلد
|6
|وولفرهامبتون - ليفربول
|السبت 28 سبتمبر 2024
|مولينيو
|7
|كريستال بالاس - ليفربول
|السبت 5 أكتوبر 2024
|سيلهيرست بارك
|8
|ليفربول - تشيلسي
|السبت 19 أكتوبر 2024
|أنفيلد
|9
|آرسنال - ليفربول
|السبت 26 أكتوبر 2024
|إمارات
|10
|ليفربول - برايتون
|السبت 2 نوفمبر 2024
|أنفيلد
|11
|ليفربول - أستون فيلا
|السبت 9 نوفمبر 2024
|أنفيلد
|12
|ساوثامبتون - ليفربول
|السبت 23 نوفمبر 2024
|سانت ماري
|13
|ليفربول - مانشستر سيتي
|السبت 30 نوفمبر 2024
|أنفيلد
|14
|نيوكاسل - ليفربول
|الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|سان جيمس بارك
|15
|إيفرتون - ليفربول
|السبت 7 ديسمبر 2024
|جوديسون بارك
|16
|ليفربول - فولهام
|السبت 14 ديسمبر 2024
|أنفيلد
|17
|توتنهام - ليفربول
|السبت 21 ديسمبر 2024
|ملعب توتنهام هوتسبير
|18
|ليفربول - ليستر سيتي
|الخميس 26 ديسمبر 2024
|أنفيلد
|19
|وست هام - ليفربول
|الأحد 29 ديسمبر 2024
|ملعب لندن الأولمبي
|20
|ليفربول - مانشستر يونايتد
|السبت 4 يناير 2025
|أنفيلد
|21
|نوتنجهام فورست - ليفربول
|الثلاثاء 14 يناير 2025
|سيتي جراوند
|22
|برينتفورد - ليفربول
|السبت 18 يناير 2025
|جريفين بارك
|23
|ليفربول - إيبسويتش تاون
|السبت 25 يناير 2025
|أنفيلد
|24
|بورنموث - ليفربول
|السبت 1 فبراير 2025
|فيتاليتي
|25
|ليفربول - وولفرهامبتون
|السبت 15 فبراير 2025
|أنفيلد
|26
|مانشستر سيتي - ليفربول
|السبت 22 فبراير 2025
|اتحاد
|27
|ليفربول - نيوكاسل
|الأربعاء 26 فبراير 2025
|أنفيلد
|28
|ليفربول - ساوثامبتون
|السبت 8 مارس 2025
|أنفيلد
|29
|أستون فيلا - ليفربول
|السبت 15 مارس 2025
|فيلا بارك
|30
|ليفربول - إيفرتون
|الأربعاء 2 إبريل 2025
|أنفيلد
|31
|فولهام - ليفربول
|السبت 5 إبريل 2025
|كرافين كوتاج
|32
|ليفربول - وست هام
|السبت 12 إبريل 2025
|أنفيلد
|33
|ليستر سيتي - ليفربول
|السبت 19 إبريل 2025
|كينج باور
|34
|ليفربول - توتنهام
|السبت 26 إبريل 2025
|أنفيلد
|35
|تشيلسي - ليفربول
|السبت 3 مايو 2025
|ستامفورد بريدج
|36
|ليفربول - آرسنال
|السبت 10 مايو 2025
|أنفيلد
|37
|برايتون - ليفربول
|الأحد 18 مايو 2025
|فالمر
|38
|ليفربول - كريستال بالاس
|الأحد 25 مايو 2025
|أنفيلد
ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟
ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.
وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.
وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|آرسنال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أستون فيلا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|بورنموث
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|برينتفورد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|برايتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|تشيلسي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|كريستال بالاس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|إيفرتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|فولهام
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إيبسويتش تاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ليستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ليفربول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|مانشستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|مانشستر يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|نيوكاسل يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|نوتنجهام فورست
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|ساوثامبتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|توتنهام
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|وست هام يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|وولفرهامبتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0