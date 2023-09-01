تعرف على جدول مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة....

أجريت اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، قرعة مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي، موسم 2023-2024، والتي سيشارك فيها ليفربول.

ليفربول، يشارك في البطولة بعدما احتل المركز الخامس، في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويعود للمشاركة في الدوري الأوروبي منذ آخر مشاركاته في موسم 2015-2016، والتي خسر فيها النهائي أمام إشبيلية.

ويأمل ليفربول، في تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، لمصالحة جماهيره بسبب تراجع أداء الفريق بشكل عام منذ الموسم الماضي، وتحقيق بطولة أوروبية جديدة تحت قيادة المدرب المخضرم يورجن كلوب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024:

أوقعت القرعة فريق ليفربول، في المجموعة الخامسة، برفقة كل من لاسك، أونيون سانت جيلوسي، بالإضافة إلى تولوز.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

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ترتيب ليفربول في مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024: