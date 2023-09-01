جدول مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
DARWIN NUNEZ LIVERPOOL PREMIER LEAGUE 27082023Getty Images
الدوري الأوروبيليفربول

تعرف على جدول مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة....

أجريت اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، قرعة مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي، موسم 2023-2024، والتي سيشارك فيها ليفربول.

ليفربول، يشارك في البطولة بعدما احتل المركز الخامس، في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويعود للمشاركة في الدوري الأوروبي منذ آخر مشاركاته في موسم 2015-2016، والتي خسر فيها النهائي أمام إشبيلية.

ويأمل ليفربول، في تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، لمصالحة جماهيره بسبب تراجع أداء الفريق بشكل عام منذ الموسم الماضي، وتحقيق بطولة أوروبية جديدة تحت قيادة المدرب المخضرم يورجن كلوب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024:

أوقعت القرعة فريق ليفربول، في المجموعة الخامسة، برفقة كل من لاسك، أونيون سانت جيلوسي، بالإضافة إلى تولوز.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

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ترتيب ليفربول في مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ليفربول00000000
2لاسك00000000
3أونيون سانت جيلوسي00000000
4تولوز00000000