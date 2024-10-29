جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي يخوضها القطبان ريال مدريد وبرشلونة...

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، أتلتيك بيلباو.

وكان الكل يتوقع نهائيًا يجمع بين برشلونة وريال مدريد لكن انتهى المطاف بنهائي يجمع كلًا من ريال مايوركا وأتلتيكو بيلباو، وهو نهائي لم يتوقعه أي مشجع على الأرجح لأي نادٍ بالبطولة.

وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي تتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ24 بطولة.

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في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2024-2025 من بطولة كأس ملك إسبانيا...

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

حصلت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، لمدة 5 سنوات بدأت من 2023، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

كما يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا 2024-2025 SSC

شاهد

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 - الدور الأول