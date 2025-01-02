جدول مباريات كأس مصر 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2024-2025 بدايةً من الدور التمهيدي وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأندية الكبرى في الكأس..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأت نسخة موسم 2024-2025 من البطولة، والتي تحمل الرقم 93 في تاريخ البطولة العريقة.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025 في ديسمبر 2024، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، خصوصًا في ظل معاقبة الأهلي بعدم المشاركة في المسابقة..

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق ثاني ألقابه والحفاظ على لقبه على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2024-2025.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2025؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 11862، معدل استقطاب: عمودي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 11862 عمودي 27500 5/6

جدول مباريات كأس مصر 2025 - دور 32

في هذا الدور يفتتح بيراميدز حامل لقب البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المنصورة، بينما يلعب الزمالك مع أبو قير للأسمدة.

المباراة الموعد النتيجة الملعب بتروجيت - المقاولون الخميس 2 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية 0-0

(4-3) بتروسبورت زد - ديروط الخميس 2 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-3 القاهرة الجونة - القناة الجمعة 3 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - الجونة فاركو - الترسانة الجمعة 3 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - المكس إنبي - حرس الحدود الجمعة 3 يناير 2025

17:30 مصر، 18:30 السعودية - بتروسبورت طلائع الجيش - الأولمبي الجمعة 3 يناير 2025

17:30 مصر، 18:30 السعودية - جهاز الرياضة العسكري البنك الأهلي - بترول أسيوط السبت 4 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - القاهرة الدولي الإسماعيلي - طنطا السبت 4 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - الإسماعيلية سموحة - استاد السويس السبت 4 يناير 2025

17:30 مصر، 18:30 السعودية - برج العرب سيراميكا كليوباترا - لافيينا السبت 4 يناير 2025

17:30 مصر، 18:30 السعودية - المقاولون العرب مودرن فيوتشر - الشمس الأحد 5 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - القاهرة غزل المحلة - سبورتنج الأحد 5 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - المحلة الاتحاد - تيم الإثنين 6 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - الإسكندرية المصري - وادي دجلة الأربعاء 8 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - السويس الجديد بيراميدز - المنصورة الأربعاء 8 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - الدفاع الجوي الزمالك - أبو قير للأسمدة الخميس 9 يناير 2025

14:30 مصر، 15:30 السعودية - القاهرة الدولي

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2025

في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر، نجحت أندية لافيينا والقناة والترسانة والمقاولون العرب واستاد السويس وتيم وديروط وبترول أسيوط والأولمبي وطنطا والمنصورة ووادي دجلة وأبو قير للأسمدة والشمس وسبورتنج في حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.