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أحمد مجدي

جدول مباريات كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة

Cupالأهليالزمالكبيراميدز

تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2023-2024 بدايةً من الدور التمهيدي وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأهلي والزمالك في الكأس..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأت نسخة موسم 2023-2024 من البطولة، والتي تحمل الرقم 92 في تاريخ البطولة العريقة.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 في ديسمبر 2023، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2023 على حساب الزمالك في النهائي.

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2023-2024.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2024؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة

القمر الصناعي

التردد

استقطاب

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

ONTIME Sports HD

نايل سات

10861

رأسي

27500

5/6

جدول مباريات كأس مصر 2024- دور 32

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل لقب البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة الألومنيوم، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سيراميكا كليوباترا - مكاديالثلاثاء 28 مايو 2024،
17:00 مصر والسعودية		0-1المقاولون العرب
زد - الداخليةالثلاثاء 28 مايو 2024،
20:00 مصر والسعودية		1-2السلام
سموحة - لا فييناالثلاثاء 28 مايو 2024،
20:00 مصر والسعودية		0-1الإسكندرية
المقاولون العرب - الترسانةالأربعاء 29 مايو 2024،
17:00 مصر والسعودية		-المقاولون العرب
الأهلي. -الألومنيومتأجلت-السلام
طلائع الجيش - بور فؤادالأربعاء 29 مايو 2024،
20:00 مصر والسعودية		-جهاز الرياضة العسكري
المصري البورسعيدي - جمهورية شبينالخميس 30 مايو 2024،
17:00 مصر والسعودية		-برج العرب
الزمالك - بروكسيتأجلت-القاهرة الدولي
الإسماعيلي - القناةالخميس 30 مايو 2024،
20:00 مصر والسعودية		-الإسماعيلية
بلدية المحلة - الجونةالجمعة 31 مايو 2024،
17:00 مصر والسعودية		-المحلة
البنك الأهلي - بتروجيتالجمعة 31 مايو 2024،17:00 مصر والسعودية-المقاولون العرب
بيراميدز - النصرتأجلت-الدفاع الجوي
فاركو - الواسطىالسبت 1 يونيو 2024،
17:00 مصر والسعودية		-حرس الحدود
فيوتشر - بترول أسيوطالسبت 1 يونيو 2024،
20:00 مصر والسعودية

-

السلام
إنبي - النجومالسبت 1 يونيو 2024،
20:00 مصر والسعودية		-بتروسبورت
الاتحاد - سماد أبو قيرالأحد 2 يونيو 2024
20:00 مصر والسعودية		-الإسكندرية

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2024

في الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر، نجحت أندية بترول أسيوط ولافيينا وسماد أبو قير والألومنيوم وبور فؤاد وجمهورية شبين وبروكسي ومكادي والترسانة وبورفؤاد والقناة والواسطى وبتروجيت والنصر والنجوم في حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.

المباراةالموعدالنتيجة
بترول أسيوط - ديلفي
22 ديسمبر 2023
1-1
(4-5)
لافيينا - المنصورة
22 ديسمبر 2023
0-1
سماد أبو قير - كهرباء الإسماعيلية
22 ديسمبر 2023
0-1
دكرنس - الألومنيوم
22 ديسمبر 2023
0-0
(7-6)
المصرية للاتصالات - بور فؤاد
22 ديسمبر 2023
2-1
جمهورية شبين - الإنتاج الحربي
22 ديسمبر 2023
2-2
(2-4)
بروكسي - المنيا
22 ديسمبر 2023
1-1
(5-6)
السكة الحديد - القناة
23 ديسمبر 2023
0-0
(3-2)
وادي دجلة - الواسطى
23 ديسمبر 2023
2-0
غزل المحلة - الترسانة
23 ديسمبر 2023
2-0
مكادي - ديروط
23 ديسمبر 2023
2-2
(1-3)
بتروجيت - الشرقية للدخان
23 ديسمبر 2023
0-6
طنطا - النصر23 ديسمبر 20231-0
النجوم - راية24 ديسمبر 20231-4
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