جدول مباريات كأس العالم 2022 المنقولة مجانا عبر القنوات المفتوحة

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
FIFA World Cup Qatar 2022Getty
كأس العالمالسعوديةقطرالترجي الرياضي التونسيالمغربالأرجنتينالبرازيلألمانياإسبانياالبرتغالإنجلترافرنسا

تعرف على مباريات كأس العالم 2022 المذاعة مجانًا عبر القنوات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تنتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء الكرة الأرضية انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تبدأ في العشرين من نوفمبر الجاري في قطر.

الجمهور العربي الذي لم يتمكن من السفر إلى قطر لمشاهدة مونديال 2022، بإمكانه مشاهدة كافة مباريات كأس العالم عبر الاشتراك في قنوات beIN Sports، والتي من المنتظر أن تقدم خدمة خاصة للغاية لمشتركيها خلال فترة البطولة التي تمتد حتى 18 ديسمبر 2022.

لكن العديد من التقارير تشير إلى أن الشبكة القطرية، ومثلما حدث في بطولات كأس العالم السابقة التي امتلكت حقوقها، سوف تتيح للجمهور العربي فرصة لمشاهدة ما يصل إلى 28 من أصل 64 مباراة في كأس العالم بصورة مجانية.

وفي التقرير التالي نتعرف على مباريات كأس العالم 2022 المنقولة مجانًا عبر القنوات المفتوحة لشبكة beIN Sports.

ما هي مباريات كأس العالم 2022 المنقولة مجانا عبر القنوات المفتوحة؟

رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن عن تلك المباريات، إلا أن التقارير تؤكد إذاعة 17 مباراة من دور المجموعات عبر القنوات المفتوحة للشبكة القطرية، وسيكون الانطلاق بالمباراة الافتتاحية.

وبالإضافة إلى مباريات دور المجموعات، سيتم نقل خمس مباريات في دور الستة عشر، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في ربع النهائي، بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

مباريات دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قطر - الإكوادورالأحد 20 نوفمبر 2022،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		beIN Sports
الولايات المتحدة - ويلزالإثنين 21 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
فرنسا - أسترالياالثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
بلجيكا - كنداالأربعاء 23 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
البرازيل - صربياالخميس 24 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
إنجلترا - الولايات المتحدةالجمعة 25 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
فرنسا - الدنماركالسبت 26 نوفمبر 2022،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		beIN Sports
الأرجنتين - المكسيكالسبت 26 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
بلجيكا - المغربالأحد 27 نوفمبر 2022،
16:00 السعودية، 15:00 مصر		beIN Sports
إسبانيا - ألمانياالأحد 27 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
البرتغال - أوروجوايالإثنين 28 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
ويلز - إنجلتراالثلاثاء 29 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
تونس - فرنساالأربعاء 30 نوفمبر 2022،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		beIN Sports
بولندا - الأرجنتينالأربعاء 30 نوفمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
اليابان - إسبانياالخميس 1 ديسمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
كوستاريكا - ألمانياالخميس 1 ديسمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports
الكاميرون - البرازيلالجمعة 2 ديسمبر 2022،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل التصحيح
عرب سات11565أفقي (H)275002/3
نايل سات11053أفقي (H)275002/3

ما هو موعد انطلاق كأس العالم 2022؟

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 هو يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

وتنطلق المباراة الافتتاحية في مونديال قطر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر، على ملعب البيت.

اختيارات المحررين