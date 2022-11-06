جدول مباريات كأس العالم 2022 المنقولة مجانا عبر القنوات المفتوحة

تعرف على مباريات كأس العالم 2022 المذاعة مجانًا عبر القنوات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تنتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء الكرة الأرضية انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تبدأ في العشرين من نوفمبر الجاري في قطر.

الجمهور العربي الذي لم يتمكن من السفر إلى قطر لمشاهدة مونديال 2022، بإمكانه مشاهدة كافة مباريات كأس العالم عبر الاشتراك في قنوات beIN Sports، والتي من المنتظر أن تقدم خدمة خاصة للغاية لمشتركيها خلال فترة البطولة التي تمتد حتى 18 ديسمبر 2022.

لكن العديد من التقارير تشير إلى أن الشبكة القطرية، ومثلما حدث في بطولات كأس العالم السابقة التي امتلكت حقوقها، سوف تتيح للجمهور العربي فرصة لمشاهدة ما يصل إلى 28 من أصل 64 مباراة في كأس العالم بصورة مجانية.

وفي التقرير التالي نتعرف على مباريات كأس العالم 2022 المنقولة مجانًا عبر القنوات المفتوحة لشبكة beIN Sports.

ما هي مباريات كأس العالم 2022 المنقولة مجانا عبر القنوات المفتوحة؟

رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن عن تلك المباريات، إلا أن التقارير تؤكد إذاعة 17 مباراة من دور المجموعات عبر القنوات المفتوحة للشبكة القطرية، وسيكون الانطلاق بالمباراة الافتتاحية.

وبالإضافة إلى مباريات دور المجموعات، سيتم نقل خمس مباريات في دور الستة عشر، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في ربع النهائي، بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

مباريات دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - الإكوادور الأحد 20 نوفمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports الولايات المتحدة - ويلز الإثنين 21 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports فرنسا - أستراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports بلجيكا - كندا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports البرازيل - صربيا الخميس 24 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports إنجلترا - الولايات المتحدة الجمعة 25 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports فرنسا - الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports الأرجنتين - المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports بلجيكا - المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022،

16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports إسبانيا - ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports البرتغال - أوروجواي الإثنين 28 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports ويلز - إنجلترا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports تونس - فرنسا الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports بولندا - الأرجنتين الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports اليابان - إسبانيا الخميس 1 ديسمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports كوستاريكا - ألمانيا الخميس 1 ديسمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports الكاميرون - البرازيل الجمعة 2 ديسمبر 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11565 أفقي (H) 27500 2/3 نايل سات 11053 أفقي (H) 27500 2/3

ما هو موعد انطلاق كأس العالم 2022؟

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 هو يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

وتنطلق المباراة الافتتاحية في مونديال قطر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر، على ملعب البيت.