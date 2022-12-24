جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات كأس السوبر السعودي 2022-2023 بنظامه الجديد..

أجريت اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، مراسم قرعة السوبر السعودي لموسم 2022-23، بنظامه الجديد، الذي يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف في مطلع يونيو 2022 عن نظام جديد تمامًا للسوبر السعودي، وسيكون الأول من نوعه في الوطن العربي.

ما هي الفرق المشاركة في كأس السوبر السعودي 2023؟

تأهل الهلال والفيحاء للمشاركة في السوبر السعودي، بعد فوز الأول بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والثاني بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سيشارك نادي الاتحاد أيضًا في المسابقة، بصفته وصيف الدوري السعودي للمحترفين.

وبما أن نادي الهلال هو وصيف النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، فإن نادي النصر سيشارك في البطولة، بسبب احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي.

الفريق سبب المشاركة الهلال بطل الدوري السعودي الاتحاد وصيف الدوري السعودي الفيحاء بطل كأس خادم الحرمين النصر ثالث الدوري السعودي

ما هو نظام كأس السوبر السعودي 2023؟

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

Shahid

جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023

أسفرت القرعة عن مواجهة الاتحاد أمام النصر، في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الفيحاء أمام الهلال في نصف النهائي الثاني.

على أن يكون النهائي بين الفائز من نصف النهائي الأول، مع الفائز من نصف النهائي الثاني.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب نصف النهائي الاتحاد - النصر 24 -29 يناير - لم يحدد بعد نصف النهائي الفيحاء - الهلال 24-29 يناير - لم يحدد بعد النهائي الفائز من نصف النهائي الأول - الفائز من نصف النهائي الثاني 29 -24 يناير - لم يحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر السعودي 2023؟

تنقل مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، وكذلك عبر شاهد VIP.

إذا لم تتمكن من متابعة البطولة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع الكواليس والمباريات لحظة بلحظة.

متى يبدأ كأس السوبر السعودي 2023؟

أعلن الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي كذلك عن موعد البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير 2023.

وتقرر أن تُقام البطولة بنظام التجمع في مدينة الرياض، على أن يتم تحديد الملاعب لاحقًا.

Shahid