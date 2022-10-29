جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 التي ستقام في العراق وترتيب مجموعات والقنوات الناقلة لمباريات خليجي 25.

أجريت قرعة كأس الخليج العربي 25 في 25 أكتوبر 2022، وذلك في مدينة البصرة التي ستستضيف البطولة بعد أشهر.

فاز منتخب البحرين بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت بقطر، بعد أن تغلب على المنتخب السعودي في النهائي بهدفٍ دون رد.

تسود حالة من التوتر تحيط بطولة خليجي 25، حتى أن القرعة كادت أن تتأجل، لكن تأكدت مواعيد البطولة منذ أسابيع وفي مقدمتها القرعة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات خليجي 25 والمجموعات والقنوات الناقلة وأكثر.

مجموعات كأس الخليج 25

المجموعة الأولى

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السعودية 0 0 0 0 5 0 0 0 4 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس الخليج 25

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب العراق - عمان 6 يناير 2023 ستاد البصرة الدولي اليمن - السعودية 6 يناير 2023 لم يتحدد البحرين - الإمارات 7 يناير 2023 لم يتحدد الكويت - قطر 7 يناير 2023 لم يتحدد

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب عمان - اليمن 9 يناير 2023 لم يتحدد السعودية - العراق 9 يناير 2023 لم يتحدد قطر - البحرين 10 يناير 2023 لم يتحدد الإمارات - الكويت 10 يناير 2023 لم يتحدد

الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العراق - اليمن 12 يناير 2023 لم يتحدد السعودية - عمان 12 يناير 2023 لم يتحدد قطر - الإمارات 13 يناير 2023 لم يتحدد البحرين - الكويت 13 يناير 2023 لم يتحدد

القنوات الناقلة لخليجي 25

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..