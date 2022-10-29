جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

أجريت قرعة كأس الخليج العربي 25 في 25 أكتوبر 2022، وذلك في مدينة البصرة التي ستستضيف البطولة بعد أشهر.
فاز منتخب البحرين بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت بقطر، بعد أن تغلب على المنتخب السعودي في النهائي بهدفٍ دون رد.
تسود حالة من التوتر تحيط بطولة خليجي 25، حتى أن القرعة كادت أن تتأجل، لكن تأكدت مواعيد البطولة منذ أسابيع وفي مقدمتها القرعة.
وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات خليجي 25 والمجموعات والقنوات الناقلة وأكثر.
مجموعات كأس الخليج 25
المجموعة الأولى
|المركز
الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
العراق
0
0
0
0
0
0
0
0
2
اليمن
0
0
0
0
0
0
0
0
3
السعودية
0
0
0
0
|5
0
0
0
4
عمان
0
0
0
0
0
0
0
0
المجموعة الثانية
|الترتيب
الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
البحرين
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الكويت
0
0
0
0
0
0
0
0
|3
قطر
0
0
0
0
0
0
0
0
4
الإمارات
0
0
0
0
0
0
0
0
جدول مباريات كأس الخليج 25
الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
العراق - عمان
6 يناير 2023
ستاد البصرة الدولي
اليمن - السعودية
6 يناير 2023
لم يتحدد
البحرين - الإمارات
7 يناير 2023
لم يتحدد
الكويت - قطر
7 يناير 2023
لم يتحدد
الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
عمان - اليمن
9 يناير 2023
لم يتحدد
السعودية - العراق
9 يناير 2023
لم يتحدد
قطر - البحرين
10 يناير 2023
لم يتحدد
الإمارات - الكويت
10 يناير 2023
لم يتحدد
الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
العراق - اليمن
12 يناير 2023
لم يتحدد
السعودية - عمان
12 يناير 2023
لم يتحدد
قطر - الإمارات
13 يناير 2023
لم يتحدد
البحرين - الكويت
13 يناير 2023
لم يتحدد
القنوات الناقلة لخليجي 25
تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..
القنوات الناقلة
|beIN SPORTS HD
|AD SPORTS HD
|قنوات الكأس
|KSA SPORTS HD
|Bahrain SPORTS HD
|Dubai SPORTS HD
|Iraqi SPORTS HD
|Oman SPORTS HD
|KTV SPORTS HD
|Jordan SPORTS
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