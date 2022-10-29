جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

ندى الشافعي
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Arabian Gulf Cup 22 Riyadh Saudi ArabiaGoal Arabic
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تعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 التي ستقام في العراق وترتيب مجموعات والقنوات الناقلة لمباريات خليجي 25.

أجريت قرعة كأس الخليج العربي 25 في 25 أكتوبر 2022، وذلك في مدينة البصرة التي ستستضيف البطولة بعد أشهر.

فاز منتخب البحرين بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت بقطر، بعد أن تغلب على المنتخب السعودي في النهائي بهدفٍ دون رد.

تسود حالة من التوتر تحيط بطولة خليجي 25، حتى أن القرعة كادت أن تتأجل، لكن تأكدت مواعيد البطولة منذ أسابيع وفي مقدمتها القرعة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات خليجي 25 والمجموعات والقنوات الناقلة وأكثر.

مجموعات كأس الخليج 25

المجموعة الأولى

المركز

الفريق

لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1

العراق

0

0

0

0

0

0

0

0

2

اليمن

0

0

0

0

0

0

0

0

3

السعودية

0

0

0

0

5

0

0

0

4

عمان

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الثانية

الترتيب

الفريق

لعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1

البحرين

0

0

0

0

0

0

0

0

2

الكويت

0

0

0

0

0

0

0

0

3

قطر

0

0

0

0

0

0

0

0

4

الإمارات

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات كأس الخليج 25

الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العراق - عمان

6 يناير 2023

ستاد البصرة الدولي

اليمن - السعودية

6 يناير 2023

لم يتحدد

البحرين - الإمارات

7 يناير 2023

لم يتحدد

الكويت - قطر

7 يناير 2023

لم يتحدد

الجولة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

عمان - اليمن

9 يناير 2023

لم يتحدد

السعودية - العراق

9 يناير 2023

لم يتحدد

قطر - البحرين

10 يناير 2023

لم يتحدد

الإمارات - الكويت

10 يناير 2023

لم يتحدد

الجولة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

العراق - اليمن

12 يناير 2023

لم يتحدد

السعودية - عمان

12 يناير 2023

لم يتحدد

قطر - الإمارات

13 يناير 2023

لم يتحدد

البحرين - الكويت

13 يناير 2023

لم يتحدد

القنوات الناقلة لخليجي 25

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS

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إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

  • 61%دور المجموعات
  • 22%دور الـ16
  • 6%دور الثمانية أو دور الأربعة
  • 10%النهائي
1049 الأصوات
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